Ein 19-Jähriger hat am Samstagabend ein sehr teures Auto bei Eislingen gegen eine Ampel gefahren.

Auf einen Ampelmast gekracht ist ein 19-Jähriger in der Nacht zum Sonntag. Er kam vom Gewerbegebiet Daimlerstraße in Eislingen, berichtet die Polizei, und hat offenbar beim Überqueren der Westtangente die Spur verloren. Ein reiner Fahrfehler, sagt die Polizei; Alkohol war nicht im Spiel. Der 19-Jährige und drei gleichaltrige Mitfahrer, 18- und 19-jährig, wurden beim Aufprall leicht verletzt. Das Auto ist komplett kaputt, der Totalschaden liegt bei 90 000 Euro. Hinzu kommt der Schaden an der Ampel. Der Unfall ereignete sich kurz nach 23.30 Uhr.