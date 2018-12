Unfall Auto kommt auf Gegenspur

Deggingen / SWP

Ein 33-Jähriger kam am Mittwoch in Deggingen auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem Kleintransporter zusammen.

Bei einem Unfall am Mittwoch um 12.53 Uhr ist ein Schaden in Höhe von 55 000 Euro entstanden. Wie die Polizei auf Nachfrage der GZ mitteilt, fuhr ein 35-Jähriger auf der Königstraße (B 466) in Richtung Geislingen und kam aus noch ungeklärter Ursache im Bereich der Mozartstraße auf die Gegenspur. Dort prallte er mit dem Kleintransporter eines 26-Jährigen zusammen. Beide Fahrer gaben vor Ort an, sich nicht verletzt zu haben.

Die Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten staute sich der Verkehr auf der B 466 in beiden Richtungen erheblich.