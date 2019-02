Szenario Auto in Flammen bei Feuerwehrübung in Baiereck

Auto in Flammen bei Feuerwehrübung in Baiereck

Baiereck / SWP

Bei einer Übung in dem Uhinger Teilort wurde das Zusammenspiel unterschiedlicher Rettungskräfte trainiert.

Am Samstag kurz nach 17 Uhr schrillten bei einigen Feuerwehren in Uhingen die Funkmeldeempfänger. Was viele nicht wussten, ein Kamerad der Abteilung Uhingen-Baiereck hatte sich eine Alarmübung ausgedacht und bis ins kleinste Detail vorbereitet.

Szenario: Auto in Flammen

Und das war, wie die Feuerwehr mitteilt, das Szenario: Auf der Büchenbronner Strasse in Baiereck passierte ein Unfall mit zwei Autos. Ein paar Meter weiter geschah ein zweiter Unfall, bei dem ein Auto in Flammen aufging. Die Einsatzkräfte mussten sich zuerst um das in Brand stehende Fahrzeug kümmern. Im Auto daneben befand sich noch eine Person die schnellstmöglich aus dem Fahrzeug befreit werden musste, bevor der Brand übersprang. Die Feuerwehrabteilung Uhingen-Diegelsberg traf als zweites ein und erkundete die Lage beim ersten Unfall.

Inzwischen trafen auch die Einsatzkräfte der Feuerwehren Uhingen-Holzhausen, Uhingen und Schorndorf-Schlichten ein. Der Rettungsdienst nahm mit vier Rettungswagen und einem Notarzt vom DRK und den Maltesern ebenfalls an der Übung teil. Dabei sollten die angehenden Notfallsanitäter ihre Kenntnisse vertiefen.

Das THW Gruibingen kam ebenfalls an den Unfallort und übernahm die Beleuchtung der Einsatzstelle. Beim ersten Unfall mussten Menschen mit Schere und Spreizer gerettet werden. Eine weitere Person war einen Abhang hinuntergestürzt und musste mit einer Schleifkorbtrage gerettet werden. Und schließlich musste noch ein Fahrzeug gegen Abrutschen gesichert werden.

Zusammenspiel wird geübt

Nach knapp einer Stunde war die Übung beendet. Die jährliche „einsatzrealistische Alarmübung“ war diesmal etwas größer ausgefallen, sagte der Baierecker Kommandant Holger Bischoff, um das Zusammenspiel der unterschiedlichen Abteilungen und der anderen Rettungs- und Hilfsorganisationen zu üben. Die Beteiligten seien sehr zufrieden mit dem Ablauf gewesen.