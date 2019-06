Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes brannte am Mittwochabend in der Dorfstraße in Bad Boll ein Mercedes. Das Auto hatte unter einem Carport gestanden.

Die Feuerwehr aus Bad Boll brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

