Wiesensteig Auto brennt völlig aus

Wiesensteig / swp

Ein Auto ist am Sonntagnachmittag auf der A 8 bei Wiesenteig ausgebrannt. Der Mercedes fuhr den Albaufstieg hoch, als starker Rauch aus dem Motorraum drang. Andere Fahrer machten den 49-Jährigen durch Hupen darauf aufmerksam. Der konnte den Mercedes auf den Parkplatz vor dem Lämmerbuckeltunnel sicher abstellen. Dort geriet das Fahrzeug in kurzer Zeit in Vollbrand. Die Feuerwehr musste die Autobahn Richtung München kurzzeitig sperren. Der Schaden beträgt einige tausend Euro. Die Brandursache ist nicht bekannt.