Am 4. April und am Karfreitag wollten der Kammerchor Capella Nova und Instrumentalisten unter der Leitung von Gerald Buß Gerhard Steiffs Blumhardt-Oratorium „Salz für die Erde“ aufführen. Das Kontaktverbot machte der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung – wie so vielem in diesen Wo...