Ausstellung Ausstellung: Häusliche Gewalt – ein Tabuthema

Kreis Göppingen / Sabine Ackermann

Ja, die Bilder ähneln etwas Comics und nein, es sind keine lustigen. Vielmehr will die Ausstellung „Und das soll Liebe sein – Warnsignale häuslicher Gewalt“, mit einfachen Zeichnungen und Sprechblasen motivieren, über mögliche Gefährdungen in der eigenen Partnerschaft nachzudenken. Zufall oder gewollt? Es ist der „Tag der Menschenrechte“, an dem die in sechs Sprachen übersetzten und im Foyer des Göppinger Landratsamts verteilten Roll-Ups die Betrachter für Signale sensibilisieren, die auf eine entstehende Gewaltdynamik hindeuten. Aber, sie geben darüber hinaus auch Impulse zur Auseinandersetzung mit den eigenen Wünschen und Vorstellungen einer Partnerschaft.

„Die Ausstellung basiert auf einer wahren Geschichte“, begrüßt die Gleichstellungsbeauftragte Lidwine Reustle etwa ein Dutzend Interessierte aus Frauenberatungsstellen, Polizei oder politischen Gremien und liest einige Passagen aus Rosalind B. Penfolds (Pseudonym) autobiographischen und im Landratsamt erhältlichen Buch „Und das soll Liebe sein?“ vor.

Man erfährt vom Märchen des „Hals über Kopf verliebt Seins“, über ihre Ignorierung seiner Demütigungen und subtilen Machtspielchen, bis sie im „Treibsand der verbalen, emotionalen, sexuellen und schließlich auch körperlichen Gewalt versank“. Aus Scham und weil sie die Wahrheit (ver)leugnete, blieb sie zehn Jahre mit „Brian“ zusammen und: „vertraute seinen Schwüren und Versprechen mehr als dem, was sie sah, hörte und erlebte“. Sätze, die Beate Simon vom Frauenhaus mit Fakten und Zahlen bestätigte. „Grausame Tatsache ist, dass Frauen überall, zu jeder Zeit und in jeder Form Gewalt durch Männer erfahren“, weiß die Diplom-Pädagogin und betont: „Ob er schlägt oder nicht, hängt nicht vom Verhalten der Frau oder der Kinder ab, sondern von seiner eigenen Entscheidung.“ Leider gebe es Zeiten, da finde sich in ganz Baden-Württemberg kein freier Platz im Frauenhaus. Das Ziel aller Frauenhausarbeit sei es, Betroffenen Wege aufzuzeigen, auf denen sie „zur eigenen Stärke“ und zu einem „selbstbestimmten Leben“ zurückfinden können.

Die Schwierigkeiten der Frauenhäuser sieht Kreisrätin Claudia Schlürmann in der ungeregelten und unzureichenden Finanzierungsgrundlage und dass es davon viel zu wenig gebe. Die Vorsitzende des Kreisfrauenrats Dr. Heide Kottmann wünscht sich von der Ausstellung, dass sich die betroffenen Frauen mit Hilfe der Polizei wehren und dass der wieder „angedachte runde Tisch zum Thema Gewalt“ bald an Fahrt gewinnt. Ralf Liebrecht, Henry Sattler und Anja Schwendemann standen als erfahrene Beamte in der Gewaltprävention den Gästen ebenfalls Rede und Antwort.



Info Die Ausstellung sollte ursprünglich am 20. Dezember enden. Jetzt wurde sie um die Tage: 21., 27., und 28. Dezember – zu den üblichen Öffnungszeiten – verlängert.