Heimatgeschichte Ausstellung zum Seitendorfer Heimattreffen

Zum 37 / Patricia Jeanette Moser

Zum 37. Mal trafen sich die Vertriebenen aus dem „Kuhländchen“ im heutigen Tschechien, zum Seitendorfer Heimattreffen. Zu verdanken sind diese Treffen der Ortsbetreuerin Rosemarie Schenk aus Rheinland Pfalz und Alfred Michel aus Straubing. Mit unermüdlichem Einsatz treffen sie die Vorbereitungen, laden Gastredner ein und organisieren stets ein umfangreiches und interessantes Tagesprogramm. Zum 37. Heimattreffen der Region „Kuhländchen“ kamen Heimatvertriebene aus den einstigen Heimatorten Seitendorf, Fulnek, Partschendorf und Neutischein. Eine Wanderausstellung mit dem Titel „Kuhländchen Schicksalsjahre 1945/46, Verständigung Heute“, verdeutlicht in Wort und Bild die Geschichte dieser Zeit. Zahlreiche Zeitzeugen kamen am Sonntagmorgen ins Rathaus in Süßen zur Ausstellungseröffnung. Eine Patenschaft mit der Stadt Süßen besteht seit 1962. Im zweiten Obergeschoss befinden sich zahlreiche Tafeln, die die Geschichte in Frageform aufarbeitet. Mit dem Blick auf die eigenen wichtigen Fragen, kann sie so gezielt erkundet werden. Die erste Frage der Ausstellung heißt da dann in direkter Weise: „Soll man sich nach 72 Jahren noch an Flucht und Vertreibung der Kuhländler aus ihrer Heimat erinnern?“ Gastredner Professor Dr. Ulf Broßmann, Vorsitzender des Landschaftsrates des Vereins „Alte Heimat“ ging darauf ein. Die Gäste selbst beantworteten dies allein durch ihre Anwesenheit. Die „Kuhländler“ siedelten sich einst friedlich in der fruchtbaren Region an. Gerufen von den böhmischen Königen entwickelte sich eine blühende Landschaft und Kultur. Die in der Ausstellung beschriebene Abstammung geht zurück auf die K. u K. Donau-Monarchie. Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden Nationalitäten-Probleme. Ein privilegiertes Volk wurde plötzlich zur Minderheit. 1938 ist mit dem Münchner Abkommen ein Zusammenleben zwischen Tschechen und Deutschen nicht mehr möglich. Zeitzeugen an diesem Sonntagmorgen erinnern sich teilweise aus eigener Erfahrung oder aus den Erzählungen der Familie. Auch Ilse und Anton Müller (Jahrgang 1949 und 1950) aus Augsburg sind mit der Geschichte der Vertreibung vertraut. Der Vater von Ilse Müller war aus Seitendorf stammend, die Mutter aus einer Nachbargemeinde. Selbst Anton Müller, der die Geschichte „nur angeheiratet“ hat, hat Tränen in den Augen, bei den Erzählungen der Familiengeschichte der Gattin. „Meine Schwiegermutter hat viel erzählt aus ihrer Heimat – diese war allgegenwärtig“. Die Familiengeschichte wird daher bewahrt mit Reisen ins Kuhländchen. Letztmals war die Familie 2016 mit den Söhnen, Jahrgang 1976 und 1979, da. Der Bauernhof, das Elternhaus, im heutigen Tschechien, wurde angesehen. „Mittlerweile sind die tschechischen Bewohner dort auch interessiert an der Geschichte, die eine gemeinsame ist“, so die Müllers aus Augsburg. Die Wanderausstellung in Süßens Rathaus ist aus diesem Grunde auch zweisprachig. Die Vorderseite der Tafeln sind in deutscher Sprache gehalten, die Rückseite auf Tschechisch. „Was im Kuhländchen passiert ist, ist allgemein gültig“, so Ulf Broßmann bei der Ausstellungseröffnung. „Erinnerung führt zu Verständigung“, so lautete eine weitere Erkenntnis von ihm, der allgemein zugestimmt wurde. Viele persönliche Geschichten wurden bei diesem Treffen laut und wieder lebendig. Der Blick der Seitendorfer Heimattreffen gehört auch der Gegenwart und Zukunft. Im Bewusstsein der eigenen Geschichte, ist verzeihen längst möglich. Leben in der Mitte von Europa soll aus ihrer Sicht gemeinsam gestaltet werden. Die Hoffnung auf dauerhaften Frieden begleitet die Seitendorfer Heimattreffen stets. Der Nachmittag wurde traditionell im Gasthof „Bäumle“ verbracht. Josef Medek, ehemaliger Partschendorfer und Ortsbetreuer dieser Gemeinde, lebt heute in Uhingen. Er unterhielt mit Mundartgedichten. Ulf Broßmann betonte an dieser Stelle, wie sehr er sich darüber freut, wenn die gemeinsame Geschichte „Gesichter“ bekommt. In diesem Sinne wurden inhaltsreiche Stunden miteinander verbracht, bevor es wieder heim ging nach Uhingen, Korntal-Münchingen, Augsburg, Wien, Straubing und nach Rheinland Pfalz – in die heutige Heimat.