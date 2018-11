Adventsmarkt Ausnahmezustand vor den Klostertoren

Adelberg / Sabine Ackermann

Zugegeben, schön ist der „Adventliche Markt“ im Kloster Adelberg schon. Besonders dann, wenn man die stimmungsvolle Atmosphäre der beleuchteten Stände bei einbrechender Dunkelheit genießen kann. Ein weiterer Pluspunkt: Es blieb diesmal trocken. Über 50 Aussteller erlebten gar ein Wetterhoch, das tausende von Besuchern zu schätzen wussten.

Während im Klosterhof alles großzügig verteilt war, herrschte vor den Toren Ausnahmezustand. So stellte das Gerd Holler aus Altbach fest, der ebenso wie seine Frau schauen muss, wie sie am besten zum Klosterhof kommen – sie sind beide schlecht zu Fuß. Entweder auf der uneben Wiese rechts vom Eingang des Klostertors parken, oder entlang des schmalen Weges beim restlos überfüllten Parkplatz, wo die ersten Lücken am Straßenrand erst nach knapp einem Kilometer auftauchen. Was die Hollers und viele nicht wissen konnten: einer der „helfenden Straßenposten“ sei ausgefallen.

Anja Holzwarth weiß um das Parkchaos. Sie und ihr Mann Andreas, er ist der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Adelberg, gehören zu den vier Familien, die den vorweihnachtlichen Markt bereits zum neunten Mal ausrichten. „Solche einen Andrang wie am Samstag haben wir noch nie erlebt“, erzählt sie.

Trotz der Wartezeiten an den Essenständen blieben die meisten Besucher geduldig, bestätigt Anja Holzwarth. Plätzchen, Pralinen und selbstgebrannten Schnaps hat Bernd Eichler aus Deggingen mitgebracht. Doch nicht nur das, auch selbstgemachte Stollen bietet er an. Anfang November gebacken, müssen sie sechs bis sieben Wochen ruhen.

Um Leckereien, die dem Zeitgeist entsprechend aus weniger Zucker bestehen, geht es bei Familie Kuhnle. Während Vater Christof jeden Vorbeilaufenden probieren lässt, Mama Rahel im Hintergrund die noch heißen Mandeln in Tüten verpackt, übernehmen ihre Kinder Jakob (18) und Lina (15) die Verantwortung für den guten Geschmack. Als Team rühren sie die Mandeln im Akkord. Fleißig und kreativ auf musikalische Weise bringen sich die Lea (12) und Laura (10) – Geschwister aus Winterbach – mit C-Flöte und Violine ein. Auch die Auswahl an Selbstgemachtem ist vielfältig und macht den Geschenkeinkauf nicht leichter. Hier das Leseherzkissen oder Jahreszeitpüppchen, dort eine Upcycling-Einkaufstasche und Schmuckkreationen aus Papier oder doch lieber handgefertigter Silber- und Halbedelsteinschmuck. „Hier gibt es keinen kommerziellen Gruscht, das finden wir hier richtig gut“, loben Gaby und Sabine, zwei Freundinnen aus Wangen.

Zu den Besonderheiten gehören die „Zebedäi Alpakas“ und das, was man aus ihrer Wolle alles machen kann. Nicole Kreil aus Hattenhofen hat Kleidungsstücke, Bettwaren und Strickgarn aus Alpaka-Wolle sowie Naturseifen mitgebracht.