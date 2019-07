Auf Nachfrage berichtet die Polizei von Unruhen in Süßen. Der Vorfall hatte sich bereits im Juni ereignet.

Am 7. Juni musste die Polizei mit einem Großaufgebot bei einer Auseinandersetzung in Süßen eingreifen. Auf Nachfrage der Redaktion, die von dem Vorfall durch einen Leser erfahren hatte, bestätigte die Polizei nun den Einsatz, an dem neben Streifenbeamten auch Kräfte des Göppinger Polizeipräsidiums Einsatz beteiligt gewesen seien.

Sportler konnten Halle nicht verlassen

Der Leser, der sich vergangene Woche bei der NWZ meldete, berichtete von einem Großaufgebot der Polizei im Bereich der Bizet-Sporthalle, in dessen Folge Sportler nach dem Training die Halle nicht hätten verlassen können. Die Polizei habe über den Vorfall wegen der noch laufenden Ermittlungen nicht berichtet, erklärt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Ulm.

Größtenteils alkoholisierte Beteiligte

Bislang gehe die Polizei davon aus, dass zwei Personen im Bereich der Kulturhalle in Streit geraten seien. Als die Polizei eingegriffen habe, hätten sich immer mehr Unbeteiligte in das Geschehen, das sich an verschiedenen Schauplätzen abspielte, eingemischt. Der Sprecher sprach von einem großteils alkoholisierten Publikum, das auch gegen die Polizisten aggressiv geworden sei. Die Ermittlungen dauern an.

