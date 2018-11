Ausbau Nie wieder Funkloch in Auendorf?

Nie wieder Funkloch in Auendorf?

Auendorf / SWP

Bisher ist Auendorf hinsichtlich des Mobilfunks abgeschottet. Es gibt dort keinen Empfang. Das soll sich ändern.

Wer in Auendorf auf sein Handy schaut und ein Signal seines Mobilfunkanbieters empfängt, darf sich glücklich schätzen. Denn das ist eine absolute Ausnahme. Auendorf liegt in einem Funkloch. Künftig soll sich das ändern. Denn die Deutsche Telekom AG will einen Funkmasten im Teilort von Bad Ditzenbach errichten.

In den vergangenen Monaten habe die Deutsche Funkturm GmbH (DFMG) unterschiedliche Standorte für einen Mobilfunkmasten geprüft, informierte Bad Ditzenbachs Bürgermeister Herbert Juhn kürzlich die Gemeinderäte. „Leider hat sich erst jetzt ein geeignetes Grundstück ergeben“, erklärte er. Das Grundstück gehört der Gemeinde, doch darauf steht das Schützenhaus der Schützengesellschaft.

Wir berichten darüber auch im E-Paper und in der GEISLINGER ZEITUNG am Mittwoch (28. November). Dort erfahren Leser auch, wie die Gemeinderäte abgestimmt haben.