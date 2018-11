Ausstellung Augenschmaus im Rathaus

© Foto: Künstergruppe OH!

Uhingen / SABINE ACKERMANN

Angefangen hat die Suche nach allumfassender Kunst und Kultur während der monatelangen Vorbereitungen zum ersten Uhinger-Kultur-Weg im Frühjahr 2013, kurz und knackig „UKW“ genannt. Zahlreiche ehrenamtliche Helfer, die primär aus dem „Arbeitskreis Soziales, Bildung und Kultur“ der Lokalen Agenda 21 kamen, ließen sich einiges einfallen, um unterschiedliche Kunstprojekte nach Uhingen zu holen.

An 17 Stationen in der Stadt gab es Musik und Tanz, Malen und Basteln, Hören und Sehen und natürlich auch eine Vernissage. „Wir starteten damals einen Aufruf mit der Bitte, dass sich Künstler aus Uhingen bei uns melden“, erinnert sich Martina Bartos, die als städtische Agenda-Beauftragte die Aktivitäten der Arbeitskreise koordiniert.

Die erste Malerin, die mit ihren Bildern einen Bezug zu Uhingen herstellte, war Elke Winnerlein aus dem Ortsteil Baiereck. Ihre Präsentation namens „Stadtgeflüster“, in der sich gemalte Ansichten mit den Titeln „Schloss Filseck: Der Weg nach oben“, „U-ferlos“ oder „Im Tal der Frohen“ verbargen, kam bei der Bevölkerung gut an. Es dauerte nicht lange, und es folgte im Rathaus die nächste Ausstellung, dann kamen weitere.

Mittlerweile schätzen es die Einwohner, wenn sie bei ihren Behördengängen auf farbenfrohe und vielseitige Arbeiten blicken können. Besonders dann, wenn die Werke von heimischen Hobbykünstlern stammen, die ansonsten keine öffentliche Bühne haben. Das Schöne daran: So kann auch der Nachbar von nebenan sein Talent unter Beweis stellen. Nachdem das Thema Kunst fast zum Selbstläufer wurde, investierte die Stadt in Galerieschienen und Hängesysteme für Bilderrahmen, installierte diese im Parterre sowie im ersten Stock: Die „Rathaus-Galerie“ auf Zeit war eröffnet.

Andrea Schwörer und Reni Lipp aus Uhingen, Klaus Bischoff aus dem Nassachtal oder Sibylle Burr aus Holzhausen sind nur einige der Kunstschaffenden, die sich bei mittlerweile über 20 Ausstellungen präsentierten. Mitunter hingen nicht nur Gemälde an den Wänden, auch Fotografien oder Skulpturen, gleichwohl von Profis und Hobbykünstlern, sorgten für Aufmerksamkeit. „Der Ordner ist voll“, bestätigt Martina Bartos lachend über das ungebrochene Interesse der kreativen Frauen und Männer.

Das begrüßt auch Bürgermeister Matthias Wittlinger, der nicht nur den Leitfaden für die Künstler unterschreibt, sondern es sich nicht nehmen lässt, bei jeder Vernissage dabei zu sein. Ob Mitarbeiter oder Besucher, es wird darüber gesprochen, freut sich das Stadtoberhaupt darüber, dass die Künstler aus eigenem Antrieb hier ihre Arbeiten der Öffentlichkeit zugänglich machen. Seit dem UKW 2013 findet drei- bis viermal im Jahr für etwa sechs Wochen eine Ausstellung statt.

Warum nicht durchgängig, wurde die Agenda-Beauftragte schon öfter gefragt. „Das Auge braucht auch mal eine Pause“, findet Martina Bartos, die für den ersten Künstler-Kontakt zuständig ist. Deren mitgebrachte Sichtungsmodelle werden dann gemeinsam im Arbeitskreis besprochen, ob sie für eine Ausstellung in Frage kommen – Anstößiges oder Politisches wird abgelehnt. Zuständig für die Einführung bei den Vernissagen sind Roswitha Heinemann und Ute Maurer. Beide Frauen besuchen die Künstler in ihrem Atelier, stellen Fragen zu den Arbeiten, zum Stil und wie sie zum Malen gekommen sind. Ist auf irgendeine Art und Weise ein Bezug zu Uhingen, dürfen die Kunstschaffenden mittlerweile aus dem ganzen Kreis kommen.

So wie zum Beispiel die Künstlergruppe „OH!“. Dem freien Zusammenschluss gehören etwa 20 Männer und Frauen aus dem oberen Filstal an, die seit 2009 gemeinsam arbeiten. Alle drei Wochen treffen sich die Malerinnen und Maler in der Zehntscheuer Süßen und stellen sich dort immer wieder neuen künstlerischen Herausforderungen.

Im Rathaus Uhingen präsentieren sie Acryl- und Ölbilder zu Themenbereichen wie Früchte, Süßigkeiten und Oldtimer, die mit ihrer detailgetreuen fotorealistischen Darstellung bestechen. Ein etwa 60 Jahre altes rotes „Liebhaberstück mit Stern“ hat sich Hans-Georg Barth für seine Arbeit ausgesucht, so war es der Mitarbeiter eines Uhinger Autohauses, der den Kontakt zu Martina Bartos hergestellt und damit die jüngste Ausstellung auf den Weg gebracht hat.