Parteien Aufregung um Neuwahlen bei der AfD

Kreis Göppingen / Joa Schmid

Ein Formfehler bei der Neuwahl der Vorstandsmitglieder der Kreis-AfD sorgt hinter den Kulissen für Aufregung.

Frustrierte AfD-Mitglieder sehen in einem Formfehler bei der Beisitzer-Wahl am 27. Oktober in Bartenbach die Chance, Vorstandsmitglieder, die durch parteischädigendes oder rechtsextremes Verhalten aufgefallen waren, doch noch aus dem Vorstand zu kippen.

Formfehler führe nicht zur Ungültigkeit der Wahl

„Dafür gibt es keinen Grund“, sagt dazu einer der beiden Kreisvorsitzenden, Simon Dennenmoser. Die Einschätzung, es handle sich bei besagten Personen um AfD-Mitglieder, die durch parteischädigendes oder rechtsextreme Ausrichtung aufgefallen seien, werde vom Kreisvorstand nicht geteilt. Den Formfehler bei der Wahl der Beisitzer könne man zwar bestätigen. „Er führt jedoch nicht zu einer Ungültigkeit der Beisitzer-Wahl“, erklärt Dennenmoser.

Tatsächlich war Jürgen Hofele mit 24 Stimmen zum Beisitzer gewählt worden, obwohl er selbst bei seiner Vorstellung darauf hingewiesen hatte, dass er erst seit vier Wochen AfD-Mitglied ist. Eigentlich lässt das die Landessatzung der AfD in Baden-Württemberg nicht zu. Für Neumitglieder gilt eine Ämtersperre für Landes- und Kreisvorstand von einem Jahr. Allerdings kann die Mitgliederversammlung laut Satzung mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit eine Ausnahme zulassen, wenn das Neumitglied darlegt, dass es seit mindestens einem Jahr aktiv am Parteigeschehen teilgenommen hat. „Das trifft bei Herrn Hofele nach einhelliger Meinung zu“, heißt es in einer Stellungnahme des Kreisvorstands.

