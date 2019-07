Am Dienstag beginnt der Prozess gegen einen 51-Jährigen, der auf seine getrennt lebende Ehefrau geschossen hat.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet versuchter Mord in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung in zwei Fällen. Am Dienstag beginnt vor dem Landgericht Ulm der Prozess gegen einen mittlerweile 51-jährigen Mann, der in der Nacht auf den 22. November 2018 in Göppingen seine 30-jährige Frau, die sich von ihm getrennt hatte, sowie deren 40-jährigen Bruder schwer verletzt haben soll.

Das Gewaltverbrechen war in dem Gebäude der früheren Gaststätte „Harmonie“ an der Ecke Freihof-/Lange Straße begangen worden. Der Angeschuldigte sitzt in U-Haft. Die Anklagebehörde wirft ihm vor, dass er in jener Nacht die Türe zur Wohnung des Bruders seiner Ehefrau eingetreten habe. Anschließend habe er mit einer Gasdruckpistole auf seine im Bett liegende Ehefrau gezielt und in Tötungsabsicht drei aufgesetzte Schüsse abgefeuert. Dabei habe er das linke Auge, den Kiefer und die Innenseite des Oberschenkels getroffen. Dem Bruder seiner Frau soll er laut Staatsanwaltsschaft in den Bauch geschossen haben.

Verfolgungsjagd mit der Polizei

Die Anklagebehörde geht davon aus, dass der damals 50-Jährige im weiteren Verlauf versucht hat, seine Frau mit sich zu nehmen. Hierbei habe er noch versucht, sie zu erwürgen. Als sein Schwager ihn mit einer Stange attackiert habe, soll er vor der bereits nahenden Polizei mit einem Auto geflohen sein. Nach einer Verfolgungsjagd wurde der Angeschuldigte durch die herbeigerufenen Polizeibeamten gestellt und in der Gartenstraße festgenommen. Bei seiner Flucht habe er zudem sieben geparkte Pkws gerammt.

Als Grund für die Tat nimmt die Staatsanwaltschaft an, dass der Mann die Trennung seiner Ehefrau wegen der von ihm empfunden Ehrverletzung nicht habe akzeptieren können, weshalb er sich entschlossen habe, die 30-Jährige zu töten. Beide Opfer überlebten den Angriff schwerverletzt. Die Ehefrau des Angeschuldigten erlitt drei Schussverletzungen, wovon eine das linke Auge irreparabel geschädigt hat. Es musste durch eine Operation entfernt werden. Der Bruder der Frau erlitt eine Schussverletzung. Infolge der Druckwelle kam es zu einem Rippenbruch und zur Verletzung der Milz.

Für den Prozess (Az: 3Ks 11 Js 24618/18), der morgen um 8.30 Uhr im Saal 126 des Ulmer Landgerichts beginnt, sind neun Verhandlungstage angesetzt. Insgesamt sollen 36 Zeugen gehört werden.

Das könnte dich auch interessieren: