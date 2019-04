Der Flowtex-Skandal dominierte in den 1990er Jahren die Schlagzeilen. Jetzt wurde der Kriminalfall verfilmt. Mit dabei: der heute zwölfjährige Felix Barner aus Rechberghausen.

Manfred Schmider schrieb in den 1990er Jahren mit fingierten Leasinggeschäften Kriminalgeschichte. Mit seinem Firmenimperium Flowtex, spezialisiert auf Horizontalbohrmaschinen, brachte er Banken und Leasingfirmen um rund 3,5 Milliarden Mark. Der einst erfolgreiche und gefeierte Kleinunternehmen, der einen kometenhaften Aufstieg hinlegte, fiel anschließend tief und sorgte für einen der größten Betrugsfälle in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Zwölfjähriger Felix Barner spielt mit

Der Flowtex-Skandal wurde verfilmt und läuft am 1. Mai in der ARD. Mit dabei ist der zwölf Jahre alte Felix Barner aus Rechberghausen, der die Rolle des jungen Kriminalkommissars spielt, der dem Betrüger und Hochstapler später auf die Schliche kommt. Schon als Kind hat der skandalträchtige Unternehmer mit Spielzeugautos gehandelt und unter anderem seinen Kumpel, gespielt von Felix Barner, über den Tisch gezogen.

Am Wohnort seiner Oma habe er in der Zeitung von den anstehenden Dreharbeiten gelesen und sich dann mit einer professionellen Set-Karte bei einer Schauspielagentur beworben, erzählt der Teenager. „Beim Casting mussten wir eine kurze Szene spielen“, erinnert sich der Zwölfjährige an die Dreharbeiten im Juli 2016. Er überzeugte und bekam die kleine Rolle mit Text. „Es war die erste Vermittlung überhaupt“, sagt der Jugendliche stolz.

Ausstrahlung am 1. Mai

Beinahe drei Jahre ist der Drehtag in Baden-Baden nun her. All die Monate hat die Familie gewartet, dass der Film endlich ausgestrahlt wird. Nun ist es soweit. Am Abend des 1. Mai, wird nun ein kleines Public Viewing bei Felix zu Hause stattfinden. „Wir wissen nicht, wie viel von dem Gedrehten tatsächlich im Film zu sehen ist“, sagt der Jugendliche aus Rechberghausen. Hauptsache, die Szene schafft es überhaupt in den Film.

War das Reinschnuppern in Film und Fernsehen der Beginn einer Schauspielkarriere? Was Felix dazu sagt und was der Zwölfjährige beim Dreh erlebt hat, das lesen Sie in der Dienstagsausgabe der NWZ.