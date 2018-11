Verkehr Auf der B 297 in Birenbach drohen Staus

Auf der B 297 in Birenbach drohen Staus

Kreis Göppingen / SWP

Wer die Bundesstraße B 297 Richtung Lorch benutzt, muss sich in den kommenden Monaten auf stärkere Verkehrsbehinderungen in der Ortsdurchfahrt von Birenbach einstellen. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, stehen dort ab Dienstag, 20. November, größere Bauarbeiten mit jeweils halbseitigen Sperrungen der Hauptverbindungsachse an.

Gebaut wird neben der Bundesstraße ein Geh- und Radweg mit Fahrbahnversatz, der geschwindigkeitsreduzierende Wirkung haben soll. Außerdem wird auf der Fahrbahn ein lärmtechnisch optimierter Belag, sogenannter Flüsterasphalt, eingebaut.

Die Arbeiten machen aber über einen längeren Zeitraum eine abschnittsweise einseitige Sperrung mit Ampelbetrieb nötig – zunächst bis Weihnachten. Im Januar wird dann weiter gebaut. Nach Angaben der Gemeinde dauern die Arbeiten insgesamt etwa ein Jahr und haben ein Gesamtvolumen von rund 1,8 Millionen Euro. Betroffen ist der Straßenabschnitt vom Krettenhof bis zum westlichen Ortsausgang von Birenbach Richtung Rechberghausen.

Begonnen wird in der Zeit bis Weihnachten am östlichen Bauabschnitt aus Richtung Wäschenbeuren kommend, vom Bereich der Abzweigung Krettenhof bis zur Einmündung des Marienwegs in der Ortslage von Birenbach.

Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. „Örtliche Umleitungen sind nicht möglich“, teilt die Gemeinde Birenbach mit.