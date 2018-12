Adventsserie Auf dem Dach des Hogy in die Sterne gucken

Göppingen / Nadine Vogt

Die NWZ blickt in ihrer Adventsserie jeden Tag hinter Türen, die sonst verschlossen oder nur schwer zugänglich sind.

Über eine alte Wendeltreppe führt Lehrer Rico Schwarz aufs Dach des Hohenstaufengymnasiums. Rechts thront der Göppinger Hausberg, im Tal liegt die Stadt. Direkt vor ihm steht sie, die runde graue Kuppel, deren Tür der 36-Jährige heute öffnet. Eine Ausnahme. Denn normalerweise bekommen nur die Schüler des Astronomiekurses Zugang zur Sternwarte. „Für den ersten astronomischen Kontakt ist das natürlich der Renner“, sagt der Physik- und Mathelehrer.

Vor zwei Jahren hat er den Kurs übernommen. Sternenbilder, Koordinatensysteme, Orientierung im Universum: Neben der Theorie geht es an einigen Abenden hier hoch. Die Kuppel ist drehbar, innen schwarz gestrichen. Vielleicht drei Meter breit, vier Meter hoch. Eine Luke, die sich per Kurbel öffnen lässt, gibt den Blick in den Himmel frei. Ein schwarzes Fernrohr steht in der Mitte des Raumes. „Im Juni haben die Schüler die Venus gesehen, den Jupiter, Saturn und Mars“, sagt Schwarz. „Das ist natürlich beeindruckend.“ Weil im Hogy die Generalsanierung ansteht, wünscht er sich vor allem eines – dass die Sternwarte erhalten bleibt.

Alle Türchen unseres Adventskalenders gibt es unter: www.swp.de/adventsserie .