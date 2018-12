Asyl Asyl: Gemeinden werden direkt angesprochen

Kreis Göppingen / Kathrin Bulling

Der Landkreis Göppingen will Gemeinden dazu bewegen, Gemeinschaftsunterkünfte (GU) für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten anzumieten. Es ist der Versuch, nicht nur die Abbauvorgaben des Landes bei den GU zu erfüllen, sondern auch die Defizite bei der Unterbringung der sogenannten Fehlbeleger zu reduzieren.

Das Problem: In den 54 Unterkünften im Kreis Göppingen leben 614 Personen, die aufgrund ihres Status’ eigentlich ausziehen dürften. Sie werden nach Ablehnung ihres Asylantrags entweder geduldet oder gehören zu jenen, deren Asylverfahren 24 Monate nach der Zuweisung noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist. Wegen des Wohnraummangels bleiben sie in den GU – und kosten den Landkreis viel Geld: dieses Jahr geschätzte 5,1 Millionen Euro, 2019 etwa 5,3 Millionen (wir berichteten). Zwar hat das Land inzwischen eine Kostenbeteiligung für 2017 und 2018 zugesagt, die Aufwendungen des Landkreises werden aber nicht komplett ausgeglichen; es bleibt ein Delta von rund 0,4 beziehungsweise 1,5 Millionen Euro. Die vom Land geforderte Auslastungsquote der GU von 70 Prozent im laufenden Jahr ist weit entfernt: Ohne die Fehlbeleger liegt sie im Kreis bei zirka 33 Prozent.

Alle Appelle an die Kreisgemeinden brachten bislang nicht die gewünschten Erfolge. Zwar gibt es Kommunen wie Göppingen und Geislingen, die schon deutlich mehr Personen unterbrachten, als nach dem Zuweisungsschlüssel nötig wäre (Göppingen: plus 164 Personen; Geislingen: plus 95). Andere Kreisgemeinden haben dagegen enorme Defizite (Donzdorf und Süßen: minus 32; Bad Ditzenbach und Heiningen: minus 22).

Diese Gemeinden will die Kreisverwaltung gezielt ansprechen und ihnen GU in ihrem Einzugsgebiet vorschlagen, die für die Anschlussunterbringung umgewidmet werden könnten, wie Wolfgang Munz vom Kreissozialamt erklärt. Benachbarte Kommunen könnten sich auch zusammentun. Ein Arbeitskreis mit Vertretern aus Donzdorf, Süßen, Wiesensteig, Hattenhofen, Schlierbach und Göppingen kommt zuvor am 17. Dezember zusammen, um Details zu erarbeiten. „Wir wollen noch in der ersten Jahreshälfte konkrete Ergebnisse erreichen“, sagt Munz. Im Sozialausschuss gab es etliche skeptische Stimmen, doch Sozialdezernent Rudolf Dangelmayr sagte: „Wir können jetzt was anbieten. Da kann sich kein Bürgermeister wegducken.“