Planung Architekten liefern gute Arbeit ab

Eislingen / Von Peter Buyer

Die Vorgaben an die Architekten waren klar: Einen Kindergarten mit vier Gruppen planen. Für rund 100 Kinder, zweigeschossig, mit Garten auf einem 2600 Quadratmeter großen Grundstück an der südlichen Verlängerung der Gerhart-Hauptmann-Straße in Eislingen Süd. Vier Architektur-Büros hat die Stadt beauftragt, eine Jury hat sich jetzt für den Entwurf der Architekten Dauner, Rommel und Schalk entschieden. Die Göppinger Architekten entwarfen ein zweigeschossiges Gebäude in Sichtbetonbauweise.

„Eine außerordentliche Arbeit“, nennt Christoph Braun, Leiter des Amts für Hochbau und Immobilien, den Vorentwurf. Und nachhaltig sei er auch. Die Fassade aus Sichtbeton halte rund 50 Jahre, bevor etwas an ihr gemacht werden müsse. Ganz im Gegensatz zu der hölzernen Tragwerkskonstruktion eines Konkurrenz­entwurfs, die ständig Wind und Wetter ausgesetzt wäre.

Trotz des Sichtbetons, „der harten Schale“, hat der Kindergarten „einen weichen Kern“: Innen wird viel Holz verbaut. Im südlichen Teil des Erdgeschosses ist Platz für den im Eingangsbereich integrierten Mehrzweckraum und zwei Kindergartengruppen für die Kinder unter drei Jahren. Gegenüber liegen zwei Schlafräume für die Kleinen, daneben gibt es im Erdgeschoss Dienst- und Besprechungsräume für die Mitarbeiterinnen, eine Küche und einen Raum für Kinderwagen. Im Obergeschoss, dessen Grundfläche rund ein Drittel kleiner ist und das nach Süden zurückspringt, befinden sich zwei Gruppenräume für die Kinder ab drei Jahren mit jeweils einem Nebenraum, dazu gibt noch eine Küche und ein Atelier.

Über zwei Treppen können die Kinder auch vom Obergeschoss aus direkt in den Garten gelangen. Der Garten wird zum großen Teil von zwei bis zu 3,5 Meter hohen Mauern umfasst, die direkt ans Gebäude anschließen. In diese Mauern haben die Architekten Abstellräume für die Spielgeräte der Kinder integriert. Der hintere Teil des auf dem südlichen Teil des Baugrunds liegenden Gartens soll von einer Hecke eingefasst werden. Auch eine spätere Erweiterung des Gebäudes in Holzständerbauweise ist möglich. Dann könnte das Obergeschoss „wachsen“ und sich auf den noch freien Teil des Daches des Erdgeschosses erstrecken. Bis dahin wird das Flachdach des Erdgeschosses begrünt.

Kostenberechnungen für den Bau gibt es noch nicht. „Jede Zahl, die wir jetzt nennen würden, wäre nicht seriös“, sagt Christoph Braun. Die Architekten werden den Entwurf jetzt detailliert aus- und Wünsche der Stadt einarbeiten. Beispielsweise ist Braun der Eingangsbereich im Erdgeschoss noch zu eng. Wenn die Pläne und eine belastbare Kostenberechnung vorliegen, könnte der Gemeinderat im späten Frühjahr oder frühen Sommer 2019 den Baubeschluss fassen, hofft Rathauschef Heininger. Baubeginn könnte dann im Frühjahr 2020 sein.