Tagung Arbeitswelt: Tagung setzt auf Prävention

Kreis Göppingen / Von Autor

Die Nachfrage nach der Tagung über „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“ war riesig. Die Deutsche Rentenversicherung Bund und Baden-Württemberg hatte sich mit der Reha-Klinik Bad Boll zusammengetan, um vor allem Arbeitgeber und Führungskräfte für das Thema zu sensibilisieren und eine Kampagne für Prävention zu starten. Offenbar brennen die zunehmenden Krankheitszahlen, was psychische Erkrankungen anlangt, auch den Betrieben auf den Nägeln.

Deswegen gibt es sowohl ambulante (vier Tage) als auch stationäre (fünf Tage) Präventionsangebote, für die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter unter bestimmten Bedingungen freistellen müssen. Die Kosten der Behandlung werden von der Rentenversicherung und die Lohnfortzahlung beim stationären Aufenthalt vom Arbeitgeber getragen.

Erkrankungen nehmen zu

Verschiedene Referentinnen und Referenten der Rentenversicherung und der Krankenkassen IKK (Petra Faber, Betriebsgesundheitsmanagement), der AOK (Kerstin Schad, Alb-Fils) und der Unfallkasse Baden-Württemberg (Dr. Franziska Fischer) informierten die Teilnehmer in verschiedenen Aspekten über Stress und wie man ihm frühzeitig entgegenwirken könne. Die Moderation hatte Ralf Fuhrländer vom Rehabilitationsbereich Baden-Württemberg der Rentenversicherung Bund übernommen.

Nach der Begrüßung durch Birgit Kälbling von der Geschäftsführung der Reha-Klinik und durch Regionaldirektor Michael Raith von der Rentenversicherung zeigte Petra Faber von der IKK neue Statistiken zur Arbeitnehmergesundheit. So habe die Zahl der psychischen Erkrankungen im Bereich der IKK von 4 Prozent in 2003 auf 12 Prozent in 2017 zugenommen. Bei den somatischen Erkrankungen bedeuteten das durchschnittlich 13 Fehltage, bei den psychischen 31 Fehltage, was mit hohen Kosten verbunden sei. Sie erläuterte die Gegenstrategien mit ganz konkreten Handlungsvorschlägen in verschiedenen Branchen.

Ulrike Damköhler von der Rentenversicherung erläuterte die Zugangsbedingungen zum Präventionsprogramm, zu dem Mitarbeiter einen Antrag stellen und der Betriebsarzt einen Bericht geben müsse. Die Rentenversicherung wolle dies bei ersten Einschränkungen von Beschäftigten nach dem Prinzip Reha vor Rente tun, „bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist“. Firmenberater würden kostenlos vor Ort beraten.

Dr. Eva Strähle von der Reha-Klinik Bad Boll erläuterte die multifaktoriellen Ursachen für Stress am Arbeitsplatz wie Lärm, knappe Personaldecke und Arbeitsverdichtung, Termindruck, fehlende Anerkennung, zu geringe Qualifizierung und soziale Konflikte. Sie alle hätten Auswirkungen auf den Körper wie Verspannungsschmerzen in der Muskulatur, Verdauungsprobleme, Tinnitus, Bluthochdruck und eine Schwächung des Immunsystems. Diese seien mit den psychischen Folgen, also dem gesamten Spektrum der psychosomatischen Erkrankungen, eng verknüpft wie Herzrasen, Panikattacken, Schlafstörungen, Burnout und Depression.

Mensch als Gestalter

Strähle unterschied den (guten) Eustress vom (schlechten) Disstress. Während beim einen der Mensch der aktive Gestalter sei und Selbstwirksamkeit und Resilienz (Widerstandsfähigkeit) erfahre, mache der schlechte Stress durch Überforderung krank und den Menschen zum Opfer. Untersuchungen über einen längeren Zeitraum hätten gezeigt, dass der Mensch in einem mittleren Stress-Level besonders leistungsfähig sei, während bei Überforderung die Leistung abnehme und bei Unterforderung die Gefahr von Fehlern groß sei.

Dr. Helmut Tüchert, Chefarzt der Reha-Klinik zeigte die Details einer modernen, umfassenden, interdisziplinären, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, modular aufgebaute Prävention im historischen Ambiente der Klinik auf. Er appellierte an die Arbeitgeber, sich um die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu kümmern und die Kosten nicht zu scheuen.

Der Mediziner: „Grenzen erkennen und respektieren – die Kosten sind weniger, wie wenn sich Arbeitnehmer immer wieder krank melden müssen.“