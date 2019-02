Neubaugebiet Anwohner wählen Favoriten

Bünzwangen / TOBIAS FLEGEL

Bei einer „Planungswerkstatt“ am Mittwochabend in Bünzwangen zur Bebauung des künftigen Neubaugebiets „Unterer Wasen – Süd“ hat sich ein klarer Favorit herauskristallisiert. Wie Stadtplaner Jan Werneke und Peter Bretz von der örtlichen Bürgerinitiative berichten, bevorzugte eine deutliche Mehrheit der Teilnehmer eine Variante, die in der nördlichen Häuserreihe fast ausschließlich eineinhalbgeschossige Gebäude vorsieht. Nur östlich zur Schlierbacher Straße hin könnte ein zweieinhalbgeschossiges Haus entstehen. Unter einem eineinhalbgeschossigen Gebäude versteht die Stadt ein einstöckiges Haus mit einem ausgebauten Dachgeschoss.

Neben einer für die direkten Anwohner in der Kornbergstraße annehmbaren Häuserhöhe sieht der bevorzugte Entwurf eine Ringstraße im Baugebiet vor. Über sie sollen die Einwohner zu den Einfamilien- und Doppelhäusern im Zentrum des Gebiets gelangen. Bisherige Entwürfe erschlossen den südlichen „Unteren Wasen“ über Stichstraßen.

Auch eine weitere Variante konnten sich am Mittwoch etliche Teilnehmer vorstellen – sofern die zweieinhalbgeschössigen Doppelhäuser in der nördlichen Häuserreihe um ein Geschoss schrumpfen. Insgesamt stellten Vertreter der Stadt und Stadtplaner Gernot Kriegeskorte vom Büro Melber und Metzger in der „Planungswerkstatt“ vier mögliche Entwürfe vor. Welchen der beiden von den Besuchern favorisierten die Stadt weiterverfolgt, wollen die Planer in den kommenden zwei bis drei Monaten entscheiden. „Die Stimmung hat sich einigermaßen entkrampft“, fand Peter Bretz. Diesen Eindruck teilt Jan Werneke. Ihm zufolge kamen zwischen 40 und 50 Personen in die Werkstatt.