Forstwirtschaft Anwohner mit Baumfällungen nicht einverstanden

Uhingen / Ingrid Zeeb

Der geplante Bau eines Verwaltungs- und Schulungsgebäudes in Uhingen sorgt für Ärger, mittlerweile auch juristischen. Ein Anwohner kritisiert, dass am Uhinger Waldweg Bäume gefällt wurden, „ohne Gemeinderatsbeschluss und ohne Baugenehmigung“, wie der Uhinger, der namentlich nicht genannt werden will, sagt. Eine „breite Schneise“ sei geschlagen worden und er bezweifele, dass dies rechtens sei.

Es geht um ein Gewerbegrundstück am Ende des Uhinger Waldwegs an der Gemarkungsgrenze zu Albershausen. Dort will ein Bauherr aus Ebersbach ein Schulungs- und Verwaltungsgebäude bauen, wie Bürgermeister Matthias Wittlinger bestätigt. Für die Baugenehmigung und die forstlichen Eingriffe ist das Landratsamt Göppingen zuständig. Dort heißt es auf Nachfrage der NWZ: „Für das Bauvorhaben ist das Fällen von insgesamt fünf Bäumen erforderlich. Im letzten Jahr wurden einzelne Bäume in diesem Bereich aus Gründen der Verkehrssicherung gefällt, und auch die Schneise ist bereits vor zirka drei Jahren entstanden.“ Diese Maßnahmen hätten mit dem Bauvorhaben aber nichts zu tun, sondern vielmehr damit, dass auf der anderen Seite direkt die Kreisstraße nach Bünzwangen verläuft. Die Forstbehörde des Kreises hat dafür zu sorgen, dass keine wackeligen Bäume auf Kreisstraßen fallen können.

Der Wald bleibe an dieser Stelle erhalten, versichert Bürgermeister Matthias Wittlinger: „Wir sind aber verpflichtet, aus Sicherheitsgründen den Wald in der Nähe von Gebäuden als Niederwald zu bewirtschaften.“ Deshalb habe man einige hohe Bäume herausnehmen müssen. Generell sei es gut, dass das freie Grundstück bebaut werde, denn dort würden auch Arbeitsplätze geschaffen. Weil an dem Baugesuch nichts Ungewöhnliches gewesen sei, sei es auch nicht im Technischen Ausschuss des Gemeinderats behandelt worden, sondern direkt an das Landratsamt als Genehmigungsbehörde weitergeleitet worden. Auch der Albershäuser Bürgermeister Jochen Bidlingmaier, dessen Gemarkung am Rande ebenfalls betroffen ist, sagt, er könne nichts Gesetzswidriges erkennen. Der Anwohner sieht das anders. Er hat einen Anwalt eingeschaltet.