Ökumene Anwerbepraxis der Bundeswehr kritisiert

Hattenhofen / SWP

Viele Gemeinden haben sich auch in diesem Herbst an den Aktionen der Ökumenischen Friedensdekade „Krieg 3.0“ beteiligt, so auch im Kreis Göppingen unter anderen das „Ökumenische Friedensgebet Hattenhofen“. Brigitte Dursch informierte laut einer Pressemitteilung über die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung kriegerischer Waffen wie Drohnen, Roboter oder Slaughterbots. Bei dieser Art der Kriegführung werde es schwer, noch jemanden zur Verantwortung für Fehlleistungen zu ziehen.

Friedensarbeit sei gefragt, zum Beispiel „Sozialer Widerstand“, wie er gerade bei Magdeburg in der Colbitzer Heide ausgeübt werde. Dort befinde sich europaweit die modernste Anlage für Bodentruppen. Für das mutige Engagement bekam die Bürgerinitiative „Offene Heide“ den Aachener Friedenspreis 2016.

Überraschend für die Teilnehmenden am Friedensgebet war der Grund für die vorgeschlagene Unterschriftenaktion. Sie wendet sich an die Bundesministerin für Verteidigung, Ursula von der Leyen. Denn in Deutschland ist es möglich, dass Minderjährige in die Bundeswehr aufgenommen werden können. 2017 waren es 2128. Allerdings habe mehr als die Hälfte von ihnen in den letzten vier Jahren den Dienst vorzeitig eingestellt, möglicherweise durch die immensen psychischen Belastungen. Auch die Aufforderung des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes konnte die Bundeswehr nicht dazu bewegen, das Mindestalter auf 18 Jahre anzuheben. Dabei setzt sich Deutschland dafür ein, dass in Ländern wie Burma, Somalia oder Afghanistan keine unter 18-Jährigen in die Armeen aufgenommen werden dürfen.