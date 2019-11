In Geislingen liegt das Verhältnis bei 53 zu 47 Prozent, in Göppingen bei 50,4 zu 49,6 Prozent und in Eislingen bei 50,5 Prozent zu 49,5 Prozent: Die Rede ist vom weiblichen Anteil der Bevölkerung im Verhältnis zum männlichen. In absoluten Zahlen heißt das: In Geislingen lebten am 31. Dezember...