Süßen Anmeldung zur Trans-Alb

Süßen / SWP

Die 14. Trans-Alb in der Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf findet am Mittwoch, 3. Oktober, in Süßen statt. Start und Ziel ist die neue Kultur- und Sporthalle. Die Veranstaltung ist Bestandteil der Eröffnungswoche. Nordic-Walker haben die Wahl unter drei Strecken – 7,3, 12,1 und 21,3 Kilometer – in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Wer sich bis 1. Oktober anmeldet, zahlt nur 7 statt 10 Euro Startgebühr. Infos und Anmeldung: www.erlebnisregion-schwaebischer-albtrauf.de; info@erlebnisregion-schwaebischer-albtrauf.de.