Bebauungsplan Anlieger fürchten um ihre Ruhe

Böhmenkirch / Thomas Hehn

Die Pläne der Gemeinde, auf dem Gelände des ehemaligen Böhmenkircher Grüngutplatzes bei der alten Kläranlage ein Sondergebiet für land- und forstwirtschaftliche Gerätehütten auszuweisen, stoßen nicht überall auf Begeisterung. Anlieger aus den benachbarten Wohngebieten fürchten, dass der erwartete Lärm beim Sägen ihnen die Ruhe raubt.

Wie berichtet, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27. Juni den Aufstellungsbeschluss für das Sondergebiet „Benzenhauser Teich“ gefasst, um den vermehrten Anfragen in der Vergangenheit Rechnung zu tragen. Inzwischen gibt es rund 30 Bewerbungen für solche Hütten – allerdings auch Gegenwind: Wie erst am Mittwoch am Rand der Gemeinderatssitzung bekannt wurde, ist bereits am 10. August eine von 61 Anwohnern aus den Wohngebieten Böhmenkirch-Süd und Wiedelhalde unterzeichnete Unterschriftenliste im Rathaus abgegeben worden. Darin weisen die Unterzeichner darauf hin, dass die geplanten Gerätehütten nur rund 300 Meter von ihrem Wohngebiet entfernt liegen und damit die Lärmbelästigung durch Motor- und Kreissägen zu „großen Einschränkungen unserer Wohnsituation und Lebensqualität“ führe. Die Anlieger fordern daher, dass sich die Gemeinde einen anderen Platz für das Sondergebiet suchen soll.

Die Verwaltung hat daraufhin am 24. September ein Lärmgutachten in Auftrag gegeben. Am 7. November wurde außerdem ein Fragebogen an die Bewerber verschickt, in dem sie angeben sollten, ob sie die Hütten nur zur Lagerung oder auch zur Holzverarbeitung nützen wollen. Wie Bauamtsleiterin Elke Ihring gestern auf Nachfrage der GEISLINGER ZEITUNG erläuterte, hat bislang rund die Hälfte der Interessenten geantwortet. „Eine wollen nur lagern, andere auch sägen“, fasst Ihring das vorläufige Ergebnis zusammen.

Das Lärmgutachten liege noch nicht vor. „Wird der Lärm da auch gemessen oder nur berechnet“, wollte Andreas Müller am Mittwoch wissen. „Bei mir haben sich drei Anwohner gemeldet, die sagen, dass der Sägelärm schon jetzt aus dem Wohngebiet kommt“, bemerkte Andrea Zahn zur Unterschriftenliste.

Der Gemeinderat wird sich voraussichtlich erst im neuen Jahr mit den Anregungen und Bedenken der Bürger befassen und nach Abwägung der jeweiligen Interessen entscheiden, was im Sondergebiet erlaubt ist und was nicht. Bislang steht im Bebauungsplanentwurf als „Ziele und Zwecke“ der Planung nur das „Unterstellen von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen und Gerätschaften zur Holzbearbeitung.“