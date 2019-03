Bücher Andreas Föhr liest aus „Eifersucht“

Böhmenkirch / swp

Der Krimi- und Drehbuchautor Andreas Föhr las vor gut 60 Zuhörern in der Böhmenkircher Bibliothek „Im Kronenhof“ aus seinem Buch „Eifersucht“. Er erläuterte zunächst den Prolog, und dass es ihm wichtig ist, diesen mit der „Backstory“, also der Geschichte des Mordes, zu beginnen. Andreas Föhr stellte seinen Zuhörern seine Hauptfigur, die Anwältin Rachel Eisenberg, vor und erläuterte, wie sie doch eher zufällig und unbeabsichtigt zu einer neuen Mandantin kam. Als der Autor diese Passage des Buches vorlas, gab es den einen oder anderen Lacher im Zuschauerraum. Der neuen Mandantin von Rachel Eisenberg wird der Mord an ihrem Ex-Lebensgefährten vorgeworfen, den sie vehement abstreitet.

Im Zug ihrer Recherche begibt sich Rachel Eisenberg nach Köln und erlebt in ihrem Hotelzimmer eine böse Überraschung. Andreas Föhr begeisterte beim Lesen mit dem original Kölner Dialekt. So war dieser Krimi-Abend nicht nur äußerst spannungsgeladen, sondern auch sehr humorvoll. Die Zuhörer hätten gerne noch mehr über das Buch erfahren, aber wie es mit Rachel Eisenberg und ihrer Mandantin weitergeht, muss jeder selbst nachlesen.