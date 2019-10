Die Region Stuttgart bleibt weiterhin einer der attraktivsten Standorte für den Handel in Deutschland. Das besagt die aktuelle Kaufkraft-Analyse der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart. Die Einwohner der Region verfügen demnach im ­laufenden Jahr über eine einzelhandelsrelevante Kaufkraft von 21,7 Milliarden Euro. Dies entspreche mehr als einem Viertel des gesamten Kaufkraftvolumens in Baden-Württemberg, heißt es in der Pressemitteilung.

Von der regionalen Kaufkraft fließen nach der Analyse der IHK 17,7 Milliarden Euro in den stationären Einzelhandel. Das verbleibende Kaufkraftvolumen von rund vier Milliarden Euro werde überwiegend im Online- und Versandhandel, aber auch außerhalb der Region ausgegeben.

Druck durch Online-Handel

Der wachsende Internet-Handel sei eine der Hauptursachen für vielerorts sinkende Kunden-Frequenzen – inzwischen selbst in den Top-Lagen Deutschlands, führt IHK-Präsidentin Marjoke Breuning aus. Weniger Kunden zögen dann Umsatzrückgänge und letztlich Betriebsaufgaben und einen sich ausdünnenden Handelsbesatz der Standorte nach sich. „Verantwortliche in Politik und Kommunen müssen sich mit den Gewerbetreibenden zusammensetzen und an einem Strang ziehen, um die Innenstädte und Ortskerne zu stärken“, fordert Breuning. „Genauso muss aber auch Wettbewerbsgleichheit zwischen Online- und stationärem Handel gelten.“

Zur Wettbewerbsgleichheit gehöre auch, dass gegen Online-Anbieter, die sich weder an Produktsicherheitsbestimmungen hielten noch Umsatzsteuer entrichteten, konsequent vorgegangen werden müsse. Andersherum sei notwendig, die stationären Händler zu unterstützen, einen Online-Auftritt anzubieten. „Für die Kunden gehört online und offline längst zusammen, auch beim Einkaufen. Das muss die Richtschnur sein für alle Händler, die sich vor Ort behaupten wollen“, betont Breu­ning. Die IHK unterstütze Händler mit kostenloser Erstberatung, Informationsveranstaltungen, Netzwerkangeboten und Rechts-Tipps beim Thema E-Commerce.

Göppingen hat Magnetwirkung

Die Analyse zeigt laut IHK, dass einzelne Städte eine regelrechte Magnetfunktion besitzen, etwa Sindelfingen mit der Zentralitätskennziffer 171,7, Ludwigsburg (165,4), Backnang (162,0) und Göppingen (158,6). Dort erzielt der stationäre Einzelhandel Umsätze, die deutlich über der örtlichen Kaufkraft liegen, weil Kaufkraft aus umliegenden Gemeinden zufließt.

Das eigentlich kaufkraftschwache Geislingen (134,3) liegt auf Platz fünf und ist im Kreis außer Göppingen die einzige Stadt mit positivem Einkaufspendlersaldo. Die Zentralitätskennziffer gibt das Verhältnis Umsatz zu Kaufkraft wieder. Je höher der Wert, desto mehr Kaufkraft bindet ein Ort. Ein Wert unter 100 bedeutet, dass der Ort Kaufkraft ans Umland abgibt.

Die aktuell gute Einkommens- und Beschäftigungssituation befördert laut IHK das Einzelhandelsgeschäft. Die einzelhandelsrelevante Pro-Kopf-Kaufkraft (inklusive Online-Handel) in der Region liegt mit 7763 Euro deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 7086 Euro. Der Pro-Kopf-Umsatz im regionalen stationären Einzelhandel liegt bei 6330 Euro (Bund: 6202 Euro).

Pro-Kopf-Kaufkraft: Geislingen ist Schlusslicht

Die Bandbreite bei der Pro-Kopf-Kaufkraft in der Region reicht von 6574 Euro bei Schlusslicht Geislingen bis 9303 Euro in Gerlingen. Die ­Kommune ist damit auf Rang zwölf unter den 1598 Gemeinden in Deutschland mit mehr als 10 000 Einwohnern. Der Pro-Kopf-Wert von Göppingen liegt bei 7141 Euro, zugleich der Spitzenwert im Kreis. Beim Umsatz des stationären Einzelhandels pro Kopf ist die Spanne noch größer und reicht von 2555 Euro in Korb bis 11 412 Euro in Sindelfingen. Die Werte für Geislingen und Göppingen liegen im oberen Drittel: 7725 Euro in der Fünftäler-, 9914 in der Stauferstadt.

„Der stationäre Einzelhandel bleibt ein bedeutender Faktor für die Attraktivität einer Stadt“, sagt Breuning. Die Gemeindeverwaltungen und die Politik müssten allerdings dafür sorgen, dass gute Rahmenbedingungen für die Händler geschaffen und gesichert werden. „Fahrverbote, großflächige Ansiedlungen von Einkaufszentren in Randlagen oder ein Übermaß an Bürokratie gefährden den Erfolg der Einzelhandelsbetriebe in den Ortskernen.“

Stuttgart nur im Mittelfeld

Mit einem Erlös von 5,3 Milliarden Euro machen die Stuttgarter Einzelhandelsbetriebe einen großen Teil des regionalen Umsatzes aus. Zum Vergleich: Geislingen kommt auf knapp 186 Millionen Euro, Göppingen auf 409 Millionen Euro. Breuning: „Die Landeshauptstadt ist touristisches Ziel von Kunden aus anderen Bundesländern und dem Ausland.“ Mit einer Zentralitätskennziffer von 120,3 liegt Stuttgart aber nur im Mittelfeld der Städte in der Region. Hier zeigten sich laut Breuning unter anderem die Auswirkungen von Verkehrssituation und Erreichbarkeit der Landeshauptstadt. Im Bundesvergleich könne sich die Landeshauptstadt aber im Spitzenfeld positionieren, was die Anziehungskraft des Einzelhandels angehe.

