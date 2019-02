Spendenaktion ermöglichte Rückreise An Krebs erkrankte Lilia aus Manzen ist gestorben

Manzen / krib/cz

Lilias Geschichte bewegte in den vergangenen Wochen viele Menschen. Bei der Fünfjährigen war während eines Brasilien-Aufenthalts mit ihrer Familie eine Krebserkrankung festgestellt worden. Der teure Kranken-Rückflug in ihre Heimat Deutschland konnte nur durch Spenden finanziert werden.

Ende Januar flog Lilia dann mit ihrer Mutter nach Hause, wo sie in einem Krankenhaus in Tübingen behandelt werden sollte. Doch Lilia hatte keine Chance gegen die Krankheit: Am Wochenende vor zwei Wochen verstarb die Fünfjährige in einem Kinderhospiz im Allgäu, berichtet Gudrun Flogaus.

Die Bürgermeisterin von Schlat hatte sich von Beginn an für Lilia eingesetzt, die Gemeinde eröffnete ein Spendenkonto, um Lilia die Heimreise zu ermöglichen. Eine Freundin von Lilias Mutter, Pamela Menzel, setzte sich auf Facebook für Lilia ein und eröffnete auf der Spendenplattform „Go Fund me“ ein weiteres Spendenkonto, wo in kurzer Zeit knapp 50.000 Euro zusammenkamen. Auch auf dem Konto der Gemeinde Schlat kamen rund 100.000 Euro an Spenden zusammen, teilt Flogaus mit. „Wir sind gerührt“, sagte Pamela Menzel, als das Spendenziel erreicht wurde und klar war, dass Lilia nach Hause kann, „es ist so unglaublich schön zu sehen, dass es so viele Menschen mit Herz gibt“.

Familie braucht nun Ruhe

Lilia wurde am Freitag, 22. Februar, auf dem Friedhof Göppingen-St. Gotthardt beerdigt. Die Trauerfeier im kleinen Kreis fand in Manzen statt. Die Familie, so berichtet Gudrun Flogaus, mache sich nun in Ruhe Gedanken, was mit dem Geld passieren soll, das über die Kosten des Kranken-Transports hinausging. Sie bittet darum abzuwarten und der Familie Raum und Zeit für ihre Entscheidung zu geben.

