Gestaltung Am Ort der Ruhe tut sich etwas

Wiesensteig / Sabine Graser-Kühnle

Der Wiesensteiger Friedhof kann bald mit neuen Bestattungsformen aufwarten: 46 Urnengräber, alle mit externer Pflege, um die Angehörigen zu entlasten. Baumgräber und einen Sternenkinderbereich haben die Gemeinderäte jüngst einstimmig beschlossen und die entsprechenden Bauarbeiten dieses ersten Bauabschnittes bei der Umgestaltung des Friedhofs in die Wege geleitet.

Aber nicht, wie ursprünglich angedacht, werden die Bauhofmitarbeiter die Grabfelder vorbereiten. Da die Arbeiten umfangreicher sind als gedacht, reichen die Kapazitäten des Bauhofs nicht aus. Doch bei der Neubepflanzung und den Einfassungen der Grabfelder wird der Bauhof die Kosten durch Eigenleistungen durchaus drücken können. Die Landschaftsarchitektin Annette Titze aus Zell unter Aichelberg, hatte nach mehreren Terminen vor Ort die Detailpläne am Ratstisch vorgestellt.

Geschwungene Wege

Nach wie vor sollen die neuen ­Grabfelder im südwestlichen Teil des Friedhofs nicht in rein geometrischen Formen angelegt werden. Vielmehr sollen organische Formen mit abgerundeten Ecken und umrandet von geschwungenen Wegen den neu zu gestalteten Friedhofabschnitt dominieren. Ob der Belag harzgebundener oder wassergebundener Split oder Kies sein wird, oder ob Betonpflaster verwendet wird, darüber wollen die Stadträte entscheiden, wenn die Angebote vorliegen. Weil sie sich in der vergangenen Sitzung uneinig waren, ob der Preis die Entscheidungsgrundlage sein soll, oder Qualität, Pflegeaufwand und Lebensdauer, sollen für alle drei Belagsvarianten Angebote eingeholt werden.

Sitzbänke sollen als Ruhepole den Friedhof auflockern. Ein Platz für Kinder, die während oder kurz nach der Geburt gestorben sind, auch Sternenkinder genannt, ist ebenfalls vorgesehen. Neben dem Sternenkinder-Grabfeld soll ein Baum für Baumbestattungen gepflanzt werden. Damit relativ zeitnah diese stark nachgefragte Bestattungsform angeboten werden kann, beschlossen die Stadträte, Baumbestattungen am Ahornbaum neben der Aussegnungshalle anzubieten. Mit entsprechender Bepflanzung soll ein Sichtschutz zur Halle entstehen. Neben der Erstellung neuer Wege und Grabfelder wird ein Anschluss an die Wasserleitung gelegt und eine Wasserentnahmestelle eingerichtet. Auf einen Brunnen hat der Gemeinderat verzichtet.

Die Gesamtkosten für die Umgestaltung beziffert Planerin Annette Titze mit rund 114 000 Euro. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2019 beginnen. Bis zur Fertigstellung will Wiesensteigs Stadtverwaltung das Pflegekonzept erarbeiten. Dazu soll, Wiesensteigs Bürgermeister Gebhard Tritschler zufolge, ein Vertrag mit der Württembergischen Friedhofsgärtner-Genossenschaft abgeschlossen werden. „Damit ist die Grabpflege abgesichert, selbst wenn der beauftragte Gärtnerbetrieb nicht mehr aktiv sein sollte“, erklärte der Bürgermeister in der Sitzung des Gemeinderats. In solchen Fällen springe ein anderer Genossenschaftsgärtner ein. Was die Grabsteine anbelangt, will die Stadt genaue Vorgaben über Größe und Aussehen machen und die Fundamente schaffen, damit ein einheitliches Bild an den Grabfeldern gewährleistet ist. Weiter ergänzte Gebhard Tritschler: „Den Steinmetz können die Angehörigen selber beauftragen.“