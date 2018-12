Finanzen Am Ende des Tunnels wird es dunkler

Hohenstadt / Brigitte Scheiffele

„Besser als geplant“, so lautete das Fazit von Verbandskämmerin Andrea Düwell, als sie am Dienstag dem Hohenstadter Gemeinderat den Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2017 vorlegte.

Laut Düwell brachte das Jahr 2017 „mehr außerplanmäßige Ausgaben, aber auch mehr Einnahmen. Rücklagen mussten nicht angegriffen werden. Gründe dafür lägen auch in der Verschiebung des Breitbandausbaus, der erst in diesem Jahr zum Tragen komme. Zudem seien Zahlungen für den Bahnhalt geringer ausgefallen als geplant. Der wesentlich bessere Abschluss bei der Gewerbe- und Einkommensteuer sei durch die Bahnbaustelle begründet. Die allgemeine Rücklage zum Jahresende 2017 betrug 708 918 Euro, wovon in den nächsten Jahren ein Teil in den Etat zurückfließen werde, weil die Gemeinde wegen der Steuereinnahmen weniger Zuweisungen vom Land erhalte. „Der nächste Haushalt wird uns zeigen, was in den nächsten Jahren alles abfließt“, so Düwell. Klar sei, dass mit Gewerbesteuereinnahmen wie bisher nicht mehr zu rechnen sei.

Nach dem Abzug der Tunnelbauer soll die Mannschaft für die Gleisbauarbeiten im Tunnel bis Juli auf der Alb eintreffen, wovon die Kommune steuerlich wieder profitieren kann.