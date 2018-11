Gesundheit Am Donnerstag Infos zu Kinderkrebs in Eschenbach

Am Donnerstag Infos zu Kinderkrebs in Eschenbach

Eschenbach / SWP

Die rätselhafte Häufung von Krebs und Leukämie bei Kindern in Eschenbach wird am heutigen Donnerstag auf breiter Basis erörtert. Eine Reihe von Experten kommen zu Wort. Bürgermeister Thomas Schubert lädt zu einer Informationsveranstaltung in die Technotherm-Halle ein, bei der man versuchen werde, „sich dieses schwierigen und komplexen Themas aus verschiedensten Blickwinkeln anzunähern“, um die Eschenbacher und auch interessierte Einwohner aus umliegenden Gemeinden „möglichst umfassend zu informieren“.

Es sollen Analysen, statistische Bewertungen, Betrachtung von Umwelteinwirkungen, Ursachenforschung, Identifikation von Emissionsquellen und Untersuchungsergebnisse vorgestellt werden. Auf dem Podium sind Vertreter des Deutschen Kinderkrebsregisters Mainz, des Landesgesundheitsamts, des Gesundheitsamts Göppingen, des Landratsamts, des Regierungspräsidiums Stuttgart sowie Harold Neubrand, Experte für Bau- und Schadstoffe, Beratender Ingenieur, und Baubiologe.

Info Beginn der Veranstaltung in der Eschenbacher Technotherm-Halle ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Für die Bewirtung sorgen die Motorradfreunde Eschenbach.