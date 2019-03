Vortrag Altlasten in älteren Häusern

Eschenbach / Jürgen Schäfer

Ob die statistisch auffällige Zahl der Kinderkrebsfälle in Eschenbach etwas mit Umweltbelastungen zu tun hat – gefunden hat man nichts. Die Gemeinde ließ alle möglichen Quellen von Gesundheitsgefahren abklopfen. Auch von Baubiologe Harold Neubrand (Bild). Der hat die öffentlichen Gebäude auf Schadstoffbelastungen untersucht und die Strahlung im Dorf gemessen. Ergebnis: Nirgendwo eine Auffälligkeit. Aber wie sieht es im häuslichen Umfeld der Eschenbacher aus? Wo sollte man aufpassen? Darüber hielt er jetzt auf Wunsch der Gemeinde einen Vortrag.

Viel zum Nachdenken hatte der Baubiologe im Gepäck. 90 Prozent aller Erkrankungen seien durch veränderte Umweltbedingungen verursacht. Das sagen nicht Gesundheitsapostel, das sagt die Weltgesundheitsorganisation. Wo man lebt, spielt eine Rolle. In der DDR seien bestimmte Krankheitsbilder nicht so stark gewesen wie in der alten Bundesrepublik. Die Medizin kann so viel wie nie – „aber es gab noch nie so viele Kranke“, sagt Neubrand.

Überraschung für Verbraucher: Die Bundesbaubehörde veranlasse keine grundsätzliche Überprüfung von Baustoffen auf Hygiene und Gesundheit. „Berlin fühlt sich nicht für alles verantwortlich“, sagt der Baubiologe. Es seien allerdings auch eine Million Bauprodukte, und globalisiert wie alles. Beispiel: PVC-Bodenbeläge aus China.

Vieles sei seit dem Jahr 2000 verboten, Asbest seit 1994. Schon 1978 habe der Formaldehydskandal Kreise gezogen. Aber in älteren Wohnhäusern steckten noch „Altlasten“. Teerhaltiger Parkettkleber, Türkleber, PAK. Die Formaldehyd-Konzentration in alten Holzplatten sei noch nach Jahrzehnten viel zu hoch. Es gebe Holzschutzmittel, Asbestfasern und künstliche Mineralfasern, Beispiel PCP: in Ebersbach habe man einen Kindergarten in den 90er Jahren entkernt bis auf das Betongerippe und den Beton dann noch abgewaschen und versiegelt. „Alle diese Stoffe haben ein hohes Potenzial an nachhaltiger Gesundheitsschädigung“, sagt der Baubiologe und Holzbauingenieur. „Sie lagern sich im Körper ein. Sie schädigen das Erbgut, Leber, Niere, das Immunsystem.“

Neubrand klopft auf eine Dachschräge im Feuerwehrhaus von Eschenbach, wo er gut 30 Zuhörer hat. Wie hat man früher Dach­ausbau betrieben? Holzverkleidung, dahinter Pappe und Dämmwolle. „Das Bindemittel verflüchtigt sich“, sagt Neubrand, die Dämmwolle werde zerkrümelt, es riesele durch die Decke. „Abkleben“, sagt Neubrand, „luftdicht einpacken.“ Bindemittel komme an die Luft, lagere sich auf Oberflächen ab. Warum Stoffe noch Jahrzehnte „ausgasen“: Sie sind schwer flüchtig, die Struktur zerfällt langsam. Wie kann man sich schützen? „Es gibt Platten, die man mit gutem Gewissen nehmen kann“, sagt der Experte.

Anno 1960 wusste man nicht, was ein Allergiker ist, sagt Neubrand. Heute seien 30 Prozent im Laufe ihres Lebens betroffen. Hauterkrankungen, Neurodermitis. Die Nummer eins der Verursacher seien Schimmelpilze, gefolgt von Hausstaubmilben und Hausstaub allgemein. „Zwei Drittel aller Allergieauslöser sind in der Wohnung.“ Pilzsporen seien allgegenwärtig, bekannt seien 300 verschiedene Pilze, und zusammen mit Bakterien bauen sie organisches Material ab. Wohlgemerkt: „Ohne sie gäbe es kein Leben.“ Aufpassen müsse man in der Wohnung: Auf Belüftung achten und die Räume mit 17/18 Grad überschlagen. Gebe man dem Pilz Feuchte, dann keimten die Sporen innerhalb von 10, 15 Tagen, „das ist dann schon ein Pilzgeflecht, es kann sich fortpflanzen.“ Wenn’s muffig riecht in feuchten, alten Kellern, wenn es Salpeterausblühungen gebe: „Das soll man nicht so lassen“, sagt Neubrand.

Strahlungen – ein weiteres Feld für den Baubiologen. Die Mobilfunkanlage am Eschenbacher Sportplatz sei weit genug weg vom Dorf, und der Sportplatz selbst auf der abgewandten Seite. Mit schnurlosem Telefon, Rooter und Funkdiensten habe man eine viel stärkere Strahlung in der Wohnung. Solche Telefone älteren Typs strahlten immer volle Pulle, nicht nur beim Telefonieren. Bei den meisten Wlan-Rootern könne man nächtliche Funkstille einprogrammieren. Dann habe man einen strahlungsarmen Schlafplatz. Ob Strahlung schädlich ist: „Der Grenzwert schützt nur vor der Wärmewirkung“, sagt Neubrand. Welche anderen Wirkungen es gebe, wisse heute keiner. Lieber sei ihm das Vorsorgeprinzip. Es gibt auch ein Stadt-Land-Gefälle. „In Eschenbach ist die Welt noch völlig in Ordnung. In Stuttgart hat man zehntausendfach höhere Werte.“