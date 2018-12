Traditio Altersgenossenfeste werden Kulturerbe

Schwäbisch Gmünd / SWP

Für Schwäbisch Gmünd ist die Altersgenossentradition nicht wegzudenken. Nun soll sie auch im weltweiten Gedächtnis der Menschheit einen festen Platz bekommen: Denn die Gmünder Tradition der Altersgenossenvereine (AGV) wird in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Deutschland aufgenommen. Dies gaben am Dienstag die Kultusministerkonferenz, der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und die Deutsche Unesco-Kommission bekannt. Das Expertenkomitee würdigt damit die Altersgenossenfeste in Schwäbisch Gmünd als identitätsstiftende und gemeinschaftsfördernde Kulturform.

Das vielfältige bürgerschaftliche und soziale Engagement in den Vereinen sei bemerkenswert, so die Begründung. „Wir freuen uns sehr über diese Aufnahme in das Verzeichnis und sind natürlich auch stolz“, betonen Markus Herrmann, Projektbeauftragter des AGV-Dachverbands, und der Dachverbandsvorsitzende Gerhard Bucher, die beide die Bewerbung der Gmünder Tradition auf den Weg gebracht hatten. Die Auszeichnung sei auch Ansporn und Auftrag, diese außergewöhnliche Tradition weiterzuführen.

Die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Professorin Dr. Maria Böhmer, betont in diesem Zusammenhang, dass die Neueinträge in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes die kulturelle Vielfalt und das besondere bürgerschaftliche Engagement in Deutschland zeigten. Dieser Meinung ist auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters: „Der Facettenreichtum Deutschlands als Kulturnation drückt sich gerade im immateriellen Kulturerbe aus. Nur wer seine eigene Kultur kennt und pflegt, kann sich unbefangen und selbstbewusst auch Neuem stellen.“

Erbe prägt kulturelle Identität

Die Teilnahme am Verfahren zur Eintragung in das bundesweite Verzeichnis gebe damit auch Anlass zur Selbstvergewisserung. Die Neueinträge machten deutlich, auf welch unterschiedliche Art und Weise das immaterielle Kulturerbe in Deutschland verankert sei und die kulturelle Identität präge.

Das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes würdigt kreative, inklusive und innovative Kulturformen und deren Erfahrungswissen, heißt es in einer Pressemitteilung. Insgesamt beinhaltet das Verzeichnis genau 97 Kulturformen und Modelle guter Praxis zur Erhaltung immateriellen Kulturerbes. Über Aufnahmen in das Verzeichnis wird regelmäßig in einem mehrstufigen Verfahren entschieden. Ziel ist es, die Vielfalt des lebendigen Kulturerbes in Deutschland und weltweit zu erhalten, zu pflegen und zu fördern.