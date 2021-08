In dieser Woche ist die Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Nebenbahnen im Landkreis ausgeschrieben worden. Damit ist der nächste Schritt in Richtung einer möglichen Wiederinbetriebnahme der Boller Bahn samt einer Weiterführung bis Kirchheim/Teck sowie der Hohenstaufenbahn nach Schwäbisch Gmünd getan. Neben der Entwicklung von Betriebskonzepten soll in der Studie auch die Wirtschaftlichkeit bewertet werden. Zuvor hatte das Land Förde...