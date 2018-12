Industriegebiet Allgaier sagt Neubau in Lonsee ab

Lonsee / Michael Seefelder

Der Automobilzulieferer Allgaier hat seine Pläne für ein Presswerk in Lonsee gestoppt. „Wir benötigen es nicht“, sagte Unternehmenssprecherin Chrstine Gnädig. Das Unternehmen mit Sitz in Uhingen sei abhängig von Aufträgen aus der Automobilindustrie, und die könnten zur Zeit ohne ein neues Presswerk bewältigt werden, so lautete die Begründung. Zu diesem Zweck habe man Hallenflächen in Göppingen angemietet.

Für die Gemeinde Lonsee ist das ein herber Rückschlag. Bis zu 250 Arbeitsplätze hatte Helmar Aßfalg, Vorsitzender der Geschäftsführung, in Aussicht gestellt. Um die Ansiedlung zu ermöglichen, hat der dortige Gemeinderat den Bebauungsplan für das Industriegebiet „Luizhausen-Ost“ auf den Weg gebracht. Im Teilort Luizhausen selbst gab es Widerstand gegen die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebiets. Verkehrsbelastung, Produktionslärm sowie die Ausmaße einer geplanten bis zu 21 Meter hohen Halle waren die Hauptkritikpunkte.

Lonsees Bürgermeister Jochen Ogger hofft immer noch, dass die Absage aus Uhingen keine endgültige ist. Die Kommune habe großen Aufwand betrieben, um Allgaier die Ansiedelung zu ermöglichen. Der Gemeinderat habe sich im Juni einstimmig dafür ausgesprochen, den Bebauungsplan aufzustellen, eine Änderung des Flächennutzungsplanswurde auf den Weg gebracht. Zwei Info-Veranstaltungen wurden abgehalten, ferner organisierte das Rathaus eine Besichtigungsfahrt nach Oelsnitz in Sachsen. Dort betreibt Allgaier seit 2015 ein 35 Millionen Euro teures Presswerk, das als Vorlage für das Projekt in Luizhausen dienen sollte.

Am Montag erst bekannte sich der Lonseer Gemeinderat erneut einstimmig zum Bebauungsplan „Industriegebiet Luizhausen-Ost“ Die Anregungen und Einwände von Bürgern sowie Behörden und anderer Träger öffentlicher Belange wurden zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung wurde beauftragt, den Entwurf des Bebauungsplans weiter auszuarbeiten. Aus der Bevölkerung waren zahlreiche Stellungnahmen eingegangen. Die Bürger vor allem aus Luizhausen treibt unter anderem die Sorge um, dass wertvolle Natur- und Landwirtschaftsfläche verloren geht, unzumutbare Verkehrs- und Lärmbelästigung entsteht und ihre Grundstücke an Wert verlieren.

Eine Rolle im Genehmigungsverfahren spielen auch Aspekte der Raumplanung. Die Gemeinde muss für das Industriegebiet einen Bedarf nachweisen. Was den Bedarf angeht, verwies Bürgermeister Ogger auf die Anfrage von Allgaier über die Wirtschaftsförderung des Landkreises: Mit dem Ergebnis, dass nur Luizhausen als Standort im nördlichen Alb-Donau-Kreis infrage komme. Gegenüber unserer Zeitung bekräftigte bekräftigte Ogger: „Wir möchten das Gewerbegebiet erweitern.“ Die Absage von Allgaier will der Bürgermeister daher nicht als endgültig verstanden wissen. Er werde bei Dr. Dieter Hundt, den Aufsichtsratsvorsitzenden und Hauptgesellschafter von Allgaier, um einen Termin bitten. Laut Firmensprecherin Chrstine Gnädig will das Unternehmen weiterhin flexibel bleiben und sich kurzfristig „nach den Gegebenheiten richten“.

Wie berichtet, investiert Allgaier an seinem Stammsitz in Uhingen rund zehn Millionen Euro in ein modernes Verwaltungsgebäude. Im Uhinger Werk 1 verschwinden zwei der ältesten Allgaier-Gebäude. Hier, wo der Firmengründer Georg Allgaier 1916 mit seiner kleinen Firma hergezogen ist, wird etwas Neues entstehen. Eines der Gebäude diente bis vor kurzem der Tochtergesellschaft Allgaier Process Technology als Fertigungshalle von Maschinen und Apparaten der Verfahrenstechnik. Die in die Jahre gekommene Immobilie muss weichen, um Platz für ein modernes Verwaltungsgebäude zu schaffen, in dem die Mitarbeiter von Engineering und Vertrieb der Process Technology, also dem Maschinen- und Apparate-Bau, arbeiten werden.