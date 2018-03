Veranstaltung Alles Originale aus Ottenbach

Ottenbach / Patricia Jeanette Moser

Gut fünfzig Besucher waren der Einladung der Bücherstube Ottenbach zur Lesung von gleich drei Autoren, alle aus Ottenbach, in den Bürgersaal des Rathauses gefolgt. Bei einer solchen Vielfalt konnte es denen kaum langweilig werden: Es ging um Historie (eine Geschichte aus der Römerzeit), um Landschafts-Lyrik und um kriminelle Machenschaften. Dazu bot die Ottenbacher Band Schwenglisch Unterhaltung auf Schwäbisch und Englisch.

Die vier Musiker stellten Eigenkompositionen vor und zeigten sich mal gesellschaftskritisch, mal humorvoll. Das Ensemble besteht seit drei Jahren. Damals wurde erstmals die Erstkommunion der Kinder musikalisch bereichert. Danach machten die Musiker Melanie Ackermann (Flöte), Marion Stadlmaier (Gitarre/Gesang), Jürgen Schaupp (Keyboard) und Thomas Ziller (Gitarre/Gesang) aber weiter und überzeugten auch jetzt mit ihrer Musikalität und einer sympathischen Bühnenpräsenz.

Einen schwungvollen Einstieg mit historischer Literatur gab es von Stefanie Lutz (Jahrgang 1964), die ihren Erstlingswerk „Im Zeichen des Fisches“ vorstellte. Bevor sie daraus las, trat sie bewusst theatralisch vors Publikum und war dabei römisch gewandet. In dieser Optik führte sie die Zuhörer auch verbal in das dritte Jahrhundert nach Christi Geburt und zelebrierte die Einführung in lebhafter Weise. Stephanie Lutz, von Beruf Heilpraktikerin aus Ottenbach, führte nach „Gamundia“ (heute: Schwäbisch Gmünd), ins Dekumatland (einem Teil von Baden-Württemberg) bis hin nach Mogontiacum (heute Mainz). Als bekennende Christin fließt ihr Glaube ins Buch hinein und mündet in zahlreichen Bibelzitaten. Aus ihrem Mund klingen Psalmen zeitgemäß und spannend. Der gelesene Handlungsstrang fesselte das Publikum sichtlich und veranlasste so manchen Besucher zum sofortigen Bücherkauf. Die Autorin erhielt verdienten Applaus am Ende ihrer Lesung – auch für einen Liedbeitrag.

Als zweiter Autor stieg Karl Schönweiler (Jahrgang 1954) in den literarischen „Ring“. Er stellte Lyrik und Poesie vor. Wie alle Ottenbacher Autoren an diesem Abend, brachte er zum Ausdruck, dass der Hausberg Hohenstaufen Inspiration und Kraftquelle für ihn ist. „Kommt man vom Urlaub nach Hause und sieht von Geislingen kommend die Spitze des Hohenstaufens, dann ist man wieder in der Heimat“, betonte er. In der Bücherstube präsentierte er seinen Band „Signatur Stauferland“. Dabei stellte er seinen Gedichten eigene Fotografien gegenüber, die das Gesagte bildhaft bestätigen sollten. Die bearbeiteten Fotografien gehen stilistisch teils in den Impressionismus, teils in die Richtung der Airbrush-Technik. Lebensweisheit und liebliche Poesie standen neben aktueller Zeitkritik. Der Autor verriet an diesem Abend seine literarische Vorgehensweise und „zerpflückte“ exemplarisch einen Text über die Burg Staufeneck.

Als letzte Literatin des Abends trat Petra Mehnert (Jahrgang 1965) auf, die bereits 13 Bücher geschrieben hat – ein richtig kleiner Bücherstapel, den sie da mitgebracht hatte. Vor diesem Hintergrund erzählte sie von der Entstehung der einzelnen Bücher. „Die Vespa war schuld“, so erfuhren die Gäste im Bürgersaal. Eine entsprechende Verletzung hatte die quirlige Frau vor vielen Jahren zum vorübergehenden Stillstand gezwungen. Da fiel ihr ein, dass sie den schon lange gehegten Wunsch zu schreiben nun endlich umsetzen könnte.

Im Rathaussaal stellte sie ihr jüngstes Werk „Aus dem Netz gefischt“ vor, ein weiterer Regionalkrimi aus dem Tal der Liebe. Dieser verspricht ein Wiedersehen mit bereits bekannten Protagonisten aus früheren Krimis. „Andererseits ist es ein abgeschlossener Roman, der unabhängig von früheren Krimis gelesen werden kann“, so betont die Autorin.

Die Band Schwenglisch unterhielt mit weiteren Liedern aus eigener Feder und erhielt reichlich Applaus. Nach fast drei Stunden literarisch-musikalischer Unterhaltung ging ein kurzweiliger Kultur-Abend, ganz im Zeichen der Ottenbacher Heimat, zu Ende.

Info Stefanie Lutz: Im Zeichen des Fisches, Manuela-Kinzel-Verlag, ISBN 978-3955440862; Karl Schönweiler, Lyrik, Poesie: Signatur Stauferheimat, Kinzel Verlag, ISBN 978-3955440541; Petra Mehnert, Aus dem Netz gefischt, Verlag Winterwork, ISBN 978-3960143673.