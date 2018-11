Ebersbach Debatte um den Ebersbacher Alleenpark

Ebersbach / Werner Schmidt

Eine Debatte um den Park gab es bei der Haushaltsdebatte. Verwaltung und Gemeinderat sind uneinig, was sich Ebersbach leisten kann.

Was kann sich Ebersbach noch leisten und was nicht? Die Stadtverwaltung will sparen, die Gemeinderäte nicht. Das zeigte sich jetzt in der Haushaltsdebatte, als es um die Verschönerung des Alleenparks ging.

Die SPD hat dafür 5000 Euro beantragt. Insbesondere im Hinblick auf das Jubiläum zum 850-jährigen Bestehen in 2020 sei es wichtig, den Allenpark neu zu gestalten. Die Antwort kam prompt: „In Hinblick auf die finanziellen und personellen Kapazitäten sieht die Stadtverwaltung keine Dringlichkeit.“

Dem Antrag der Sozialdemokraten stimmten jedoch 16 Gemeinderäte zu, sechs waren dagegen, vier enthielten sich.

Wir berichten über die Haushaltsdebatte in der morgigen Ausgabe der NWZ (30. November)