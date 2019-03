Schwäbisch Gmünd / SWP

Eine 19-Jährige hat am Sonntag gegen 0.15 Uhr in der Weißensteiner Straße in Gmünd einen stark alkoholisierten 35-Jährigen zur Rede gestellt, der an ihrem Auto den rechten Außenspiegel mit einem Faustschlag beschädigt hatte. Sie verfolgte den Mann, bis er sie aggressiv anging, leicht verletzte und danach flüchtete. Die Polizei konnte ihn letztlich in einem Hinterhof fassen. Der 35-Jährige beleidigte die Beamten, sodass ihn diesbezüglich eine weitere Strafanzeige erwartet.