Ausflug Albverein auf Wanderschaft

Böhmenkirch / Jürgen Schmitt

Zum Edersee und Kellerwald ist der Albverein aus Böhmenkirch kürzlich gereist. Auf der Hinfahrt sah die Reisegruppe die alte Fachwerkstadt Fritzlar – mit ihrer nahezu rundum erhaltenen Stadtmauer, den vielen Türmen, dem Dom, der 2004 zur „Basilika minor“ von Papst Benedikt erhoben wurde, und dem mittelalterlichen Marktplatz. Am nächsten Tag ging es in Europas größten Kurpark und die Stadt Bad Wildungen mit unzähligen Kliniken und Sanatorien, Hotels, Läden und Cafés. Später ging es durchs Sonderbach- und Helenental, wo die Ausflügler drei verschiedene Mineralquellen probieren konnten.

Der nächste Tag führte zur Burg Waldeck und zum 27 Kilometer langen Edersee. Eine 200 Meter lange Staumauer hält die 200 Millionen Kubikmeter Wasser zurück. Auf der Heimreise schaute die Reisegruppe an der 950 Meter hohen Wasserkuppe vorbei, diese hüllte sich jedoch in einen dichten Nebelmantel, so war dem Böhmenkircher Albverein die Aussicht genommen.