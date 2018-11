Medizin Alb-Fils-Kliniken wollen nah am Bürger bleiben

Kreis Göppingen / Isabelle Jahn

„Wir haben natürlich auf mehr Resonanz gehofft“, sagt Ulrike Fischer, Leiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bei den Alb-Fils-Kliniken (AFK), auf Nachfrage. Am Montag fand die letzte Bürgerinformations-Veranstaltung aus der Reihe mit insgesamt fünf Terminen statt. Mit 30 bis 40 Gästen war das Interesse laut Fischer größer als bei den ersten beiden Veranstaltungen Anfang November – in Bad Boll und Geislingen blieben die Stühle weitgehend unbesetzt (wir berichteten). Das Angebot, mit Klinikleitung, Chefärzten und Mitarbeitern bei lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen, nahmen mit Abstand am meisten Bürger in Uhingen wahr: 60 Zuhörer kamen am 13. November ins Uditorium, berichtet Fischer.

Einen Hauptgrund für den deutlichen Unterschied in der Gästezahl sieht Fischer darin, dass das Format „zu abstrakt“ gewesen sei – erst ab dem Termin in Uhingen habe es eine Art Schwerpunkt gegeben, Qualität und Patientensicherheit. Auch bei den folgenden Info-Abenden in Süßen und Rechberghausen habe man ein „sehr interessiertes“ Publikum wahrgenommen.

Vonseiten der Klinik sei man mit dem Format zufrieden, sagt Fischer. Die AFK wollen demnach auch in Zukunft das Konzept verfolgen, „nah am Bürger“ zu sein und über die Arbeit der AFK an den beiden Standorten Geislingen und Göppingen zu informieren. „Wir haben es ausprobiert und es hat sich gelohnt.“