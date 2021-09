Die Alb-Fils-Kliniken (AFK) sind in Sorge, dass die Notaufnahmen in Göppingen und Geislingen an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen. Grund sind Urlaubsheimkehrer, die befürchten, sich mit Corona infiziert zu haben. Deshalb appellieren das Gesundheitsamt, die Kreisärzteschaft und die AFK in einer Pre...