Medizin Alb-Fils-Kliniken führen E-Portal ein

Kreis Göppingen / SWP

Die Alb-Fils-Kliniken haben als eines der ersten Häuser in Baden-Württemberg den elektronischen Arztbrief eingeführt. Von diesem Service profitierten mehr als 50 niedergelassene Ärzte und deren Patienten, heißt es in einer Pressemitteilung. So können die Arztpraxen direkt auf Entlassbriefe, OP-Berichte, digitale Bilder sowie Befunde ihrer Patienten zugreifen. Der Vorteil für die Patienten sei: Die Klinikunterlagen lägen der Praxis sofort vor, der Arzt habe mehr Zeit für den Patienten.

Dr. Ingo Hüttner, Medizinischer Geschäftsführer der Alb-Fils-Kliniken, sieht seine Erwartungen durch das neue E-Portal bestätigt: „Seit der Einführung verzeichnen wir stetig wachsende Nutzerzahlen.“ Wolfgang Schmid, Kaufmännischer Geschäftsführer, meint: „Der elektronische Arztbrief entlastet vor unnötiger bürokratischer Arbeit und ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Informationsaustausch.“ Dr. Oliver Bernas, Facharzt für Innere Medizin und Palliativmedizin in Eislingen, sieht besonders die frühzeitige Information als Vorteil: „Meine Helferinnen können so beispielsweise schon neue Medikamente und Medikamentenpläne vorbereiten und Vieles schon organisieren, bevor mein Patient zum Gespräch da ist.“