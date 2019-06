Am Sonntag findet das Event des MRSC Ottenbach zum 36. Mal statt. Wer es nicht ganz extrem will, kann sich erstmals an einer 80-Kilometer-Runde versuchen.

Der MRSC Ottenbach veranstaltet die 36. Auflage der Alb-Extrem. Am Sonntag ab 5.30 Uhr stellen sich wieder bis zu 3000 sportliche Radfahrer den herausfordernden Strecken entlang des Albtraufs. Die Routen umfassen zwischen 80 und 309 Kilometer und überwinden dabei zwischen 2900 und 6000 Höhenmeter. Neu in diesem Jahr ist die Strecke „Alb-Easy“. Diese ist 80 Kilometer lang, insgesamt 1500 Höhenmeter müssen die Starter bewältigen. Damit sollen auch Radfahrer angesprochen werden, die es nicht ganz so „extrem“ wollen, gleichwohl aber eine anspruchsvolle Tour fahren möchten. Dabei sind auch E-Bikes zugelassen.

Um ein Sportevent dieser Größenordnung durchzuführen, sind weit mehr als 400 ehrenamtliche Helfer an den beiden Tagen im Einsatz. Viele Teilnehmer, die aus dem ganzen Bundesgebiet sowie aus weiteren 18 europäischen und außereuropäischen Ländern kommen, reisen bereits am Samstag an oder verbringen ein ganzes Wochenende im Ottenbacher Tal.

Fahrräder auf der Bike-Expo

Der offizielle Teil der Veranstaltung beginnt am Samstagnachmittag mit der Ausgabe der Startunterlagen. Auf einer Bike-Expo bieten Händler aus der Region Fahrräder, Fahrradzubehör und Ernährung für Ausdauersportler an. Bei der Nudelparty spielen ab 19 Uhr die „Ottenbächler“ zur Unterhaltung. Am Sonntag erfolgt dann zwischen 5.30 und 6.30 Uhr der Start. Die Fahrer können dabei je nach Tagesform – auch unterwegs an den Verzweigungspunkten – entscheiden, welche der Strecken sie in Angriff nehmen.

Die Alb-Easy-Fahrer starten ab 7 Uhr. Ab 15 Uhr spielt der Musikverein Ottenbach. Durch das Programm führt an beiden Tagen Moderator Freddy Eberle. Um 19 Uhr werden die erfolgreichsten Teams geehrt. In die Wertung fließen die Anzahl der Teilnehmer pro Gruppe wie auch die gefahrenen Distanzen ein.

Alle vier Routen führen von Ottenbach auf die drei Kaiserberge

Die Streckenführung verläuft wie im vergangenen Jahr westlich entlang des Albtraufs, insbesondere die „Traufkönig“-Route wird so ihrem Namen gerecht. In einer ersten Schleife führen alle vier Routen von Ottenbach auf die drei Kaiserberge Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen. Über den Furtlepass am Hornberg geht es dann nach Donzdorf, danach erreichen die Teilnehmer über die Kuchalb das erste Mal die Albhochfläche. Von dort zieht sich die Strecke stets bergauf und bergab dem Albtrauf entlang.

Bei Bad Ditzenbach erreicht die 160-Kilometer- und in Wiesensteig die 200-Kilometer-Variante jeweils ihren Wendepunkt im Oberen Filstal. Die beiden großen Varianten folgen dem Albtrauf über Schopfloch ins Lenninger Tal und nach Grabenstetten zum Hohenneuffen. Wer sich zum „Traufkönig“ krönen will, muss ab Grabenstetten auf der 309-Kilometer-Runde über Bad Urach bis zur Achalm bei Reutlingen fahren. Von dort führt die Strecke über unzählige Albaufstiege wieder entlang des Albtraufs zurück, vereinigt sich dann wieder mit den anderen Strecken auf dem Weg zurück zum Ziel in Ot­tenbach.

Sechs Verpflegungsstellen für Fahrer

An den sechs Verpflegungsstellen in Waldstetten, Treffelhausen, Bad Ditzenbach, Beuren, Stötten und Bad Urach können sich die Fahrer stärken. Die Teilnehmer werden wie schon in den vergangenen Jahren auf der Strecke elektronisch erfasst. An einer Vielzahl von Punkten über die gesamte Strecke verteilt sind Empfänger aufgestellt, die die Position der Radfahrer berührungslos registrieren.

Es sind noch Startplätze frei. Anmeldung am Samstag ab 14.30 Uhr bis Samstagabend im Festzelt möglich. Startgeld 78 Euro (nur Barzahlung).

Info Die Streckenpläne des Radmarathons Alb-Extrem können im Internet unter www.mrsc-ottenbach.de heruntergeladen werden.