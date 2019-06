Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert angesichts hunderter Immobilien aus dem Landkreis beim Internet-Portal Airbnb ein Zweckentfremdungsverbot.

Wer im Kreis Göppingen eine Unterkunft sucht, hat die Qual der Wahl. Zumindest, wenn es nicht um einen festen Wohnsitz geht, sondern um eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus. Knapp 100 Quadratmeter in Ottenbach kosten im Juli für zwei Personen 90 Euro pro Nacht, in Eislingen gibt es eine Vier-Zimmer-Wohnung in der kommenden Woche für 99 Euro. Zwei Zimmer, Küche, Bad in Lenglingen kosten pro Nacht 35 Euro. Für 80 Euro bekommen Gäste eine 100-Quadratmeter-Wohnung in einer Jugendstilvilla in der Göppinger Nordstadt.

Mehr als 300 Wohnungen in der Stadt und im Kreis Göppingen werden über die Internet-Plattform Airbnb als Ferienunterkünfte angeboten, kritisiert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in einer Pressemitteilung. Der Kreisverband Esslingen-Göppingen hat ermittelt, dass allein in der Kreisstadt im Juni mehr als 80 private Unterkünfte angeboten werden. Deshalb fordert der DGB die Politik auf, „konsequent die Zweckentfremdung von Wohnungen als kommerzielle Ferienwohnungen im Großraum Göppingen zu unterbinden“.

Deutscher Gewerkschaftsbund übt Kritik

Wer den Markt beobachte, wisse, dass häufig dieselben Wohnungen über einen längeren Zeitraum angeboten würden, schreibt der DGB. „Hier liegt der Verdacht nahe, dass es sich um eine dauerhafte Nutzung von Wohnraum als Ferienwohnung und damit um eine gewerbliche Nutzung des Wohnraums handeln könnte. Doch die Unterscheidung ist schwierig, denn nur Wohnraum, der dauerhaft zur touristischen Vermietung verwendet wird, ist zweckentfremdet.“

Deshalb fordert der Gewerkschaftsbund die Stadt und den Landkreis Göppingen dazu auf, sich ein Bild von der Lage zu verschaffen – „um dann reagieren zu können“. Als Steuerungsinstrument schlägt der DGB eine Zweckentfremdungssatzung vor. „Dann entstünde eine Genehmigungspflicht, wenn Wohnraum in Gewerberäume oder gewerbliche Ferienwohnungen umgewandelt werden soll.“ Auch der Leerstand oder der Abriss von Wohnungen wären dann genehmigungspflichtig, Verstöße könnten durch Bußgeld sanktioniert werden. Der DGB verweist darauf, dass im Land die Städte Freiburg, Konstanz, Stuttgart, Tübingen und Heidelberg bereits ein Zweckentfremdungsverbot erlassen hätten.

Gerhard Frank: „Zweckentfremdung konsequent unterbinden“

Gerhard Frank, Vorsitzender des DGB-Kreisverbands Esslingen-Göppingen sagt: „Solange nicht klar ist, welchen Einfluss Internetgiganten wie Airbnb auf den Wohnungsmarkt im Kreis Göppingen haben, ist eine gezielte soziale Wohnungspolitik nicht möglich.“ Um sinnvoll handeln zu können, sei es wichtig, sich ein adäquates Bild von der Wohnungslage in den von Wohnungsnot besonders betroffenen Städten zu verschaffen „und konsequent die Zweckentfremdung von Wohnungen als kommerzielle Ferienwohnungen zu unterbinden“.

Vermieter könnten ein Mehrfaches an Miete erzielen, wenn sie Wohnraum über Airbnb vermieten. Gerhard Frank sieht dieses Vorgehen kritisch: „Das ist nicht nur eine Frage der sozialen Wohnungspolitik. Diese kommerziellen Anbieter entziehen sich diversen Sozialabgaben und unterlaufen gleichzeitig Tarife für das Hotelgewerbe.“

Besucher kommen gerne in den Landkreis Göppingen, bleiben aber nicht lange

Der Pressesprecher der Stadt Göppingen, Olaf Hinrichsen, verweist darauf, dass es sich bei der Frage nach einem Zweckentfremdungsverbot um eine politische Grundsatzfrage handele. „Nach dem Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum müssen die Gemeinden zunächst feststellen, dass die Versorgung der Bevölkerung mit ausreichendem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen gefährdet ist“, erläutert Hinrichsen. An diese Feststellung seien aber hohe Anforderungen zu stellen. Die Gemeinden hätten zunächst zu versuchen, dem Wohnraummangel mit anderen, wirtschaftlich und zeitlich vertretbaren Maßnahmen abzuhelfen.

Die Besucher kommen jedenfalls gern in den Landkreis, auch wenn sie oft – wie aus den Bewertungen herauszulesen ist – nur kurz bleiben. Besonders erfreut sind sie über das Preisniveau, so wie dieser Mann: „Hätte nicht gedacht, dass man für den Preis so eine große Wohnung bekommen kann.“

