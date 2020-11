Die Linke und die Piraten nicht einverstanden. Sie machen im Kreistag und im Gemeinderat mit ähnlich lautenden Eilanträgen gegen die AfD-Veranstaltung mobil. Die Stadt Göppingen soll als Eigentümerin der EWS-Arena die Betreibergesellschaft anweisen, den Vertrag mit der AfD mit sofortiger Wirkung zu kündigen, um gesundheitlichen Schaden von der Stadt und der Landkreisbevölkerung abzuwenden. Mit der Entscheidung der Stadt Göppingen, den AfD-Parteitag am 5.12.20 und 6.12.20 in der EWS-Arena nun doch nicht zu untersagen , sindund dienicht einverstanden. Sie machen imund immit ähnlich lautendengegen diemobil. Die Stadt Göppingen soll als Eigentümerin derdie Betreibergesellschaft anweisen, den Vertrag mit der AfD mit sofortiger Wirkung zu kündigen, um gesundheitlichen Schaden von der Stadt und der Landkreisbevölkerung abzuwenden.

Eilantrag von Linke und Piraten: Gesundheitsamt soll AfD-Parteitag in Göppingen verbieten

Ein zweiter Eilantrag im Kreistag fordert zum Schutz der Bevölkerung im Landkreis ein Verbot des Präsenzparteitags der AfD durch das Gesundheitsamt. In beiden Anträgen wird der AfD vorgeworfen, bei der Anmeldung des Parteitags mit spekulierten Teilnehmerzahlen zu arbeiten. Die Schätzungen der AfD auf 800 Teilnehmer seien vor dem Hintergrund, dass es sich um einen Mitgliederparteitag handle, irrelevant und falsch.

Die Linke: „Das bedeutet, dass die AfD alle Mitglieder zum Präsenzparteitag zulassen muss, sonst verstößt die AfD gegen Ihre Satzung.“ Das Hygienekonzept müsse sich also nach der tatsächlichen Mitgliederzahl orientieren und das sind knapp 4000 Mitglieder plus dem Tross. Des weiteren müsse mit Gegendemonstrationen gerechnet werden. Der Bevölkerung sei nicht zu vermitteln, diesen Parteitag von Seiten des Gesundheitsamtes zu genehmigen. „Wir dürfen nicht fahrlässig mit der Gesundheit unserer Bevölkerung umgehen“, heißt es wörtlich in dem Antrag.

AfD-Veranstaltung in EWS-Arena: Stadt Göppingen hat keine rechtliche Handhabe