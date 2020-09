Das Tischtuch ist zerschnitten zwischen den AfD-Kreisvorsitzenden Joachim Hülscher (o.l.) und Simon Dennenmoser (o.r.) auf der einen und den Landtags-Kandidaten Hans-Jürgen Goßner (u.l.) und Uwe Wangenheim auf der anderen Seite. Die Screenshots stammen aus verschiedenen internen Chat-Gruppen sowie dem Whatsapp-Status, Urheber der Texte sind etliche Mitglieder des Kreisverbands. Der Ausriss in der Mitte („Nachdem diverse ...“) stammt aus einer Mail Dennenmosers an die Mitglieder. © Foto: Montage: NWZ