Ärgernis Ärgernis: Die Komposthaufen vom Grünmüllplatz beseitigt

Rechberghausen / SWP

Der neue Grünmüllplatz an der Abzweigung der Straße nach Adelberg ist immer noch ein Dauer-Aufreger in der Schurwaldgemeinde Rechberghausen. Seit September kam es in Rechberghausen nahezu täglich zu unangenehmen süßlichen Vergärungsgerüchen durch den Grüngutplatz.

Als Grund dafür führte der für den Platz zuständige Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises die in diesem Jahr durch die lang anhaltende Trockenheit anfallenden Massen von Fallobst an. Um die betroffenen Grundstückseigentümer zumindest bei der Entsorgung zu unterstützen, seien wie auch in den Vorjahren, die Grüngutplätze im Landkreis für verdorbenes Obst geöffnet worden, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Göppinger Landratsamtes. „So viel Obst wie dieses Mal hatten wir aber noch nie” bestätigt AWB-Betriebsleiter Dirk Hausmann die Situation. Insbesondere aus den Schurwaldgemeinden seien ungewöhnlich große Mengen von Obst angeliefert worden.

Die verfaulenden Äpfel hätten dann dazu geführt, dass es nicht nur beim Umsetzen des Komposts, sondern auch durch die ruhenden Anhäufungen zu Geruchsproblemen gekommen sei.

In den vergangenen Wochen versuchte der AWB das Problem mit verschiedenen Maßnahmen in den Griff zu bekommen. Leider sei der erhoffte Erfolg bisher ausgeblieben, räumte das Landratsamt ein.

Rechberghausens Bürgermeisterin Claudia Dörner kann die massive Kritik aus der Bevölkerung gut nachvollziehen: „Es gibt nahezu keinen Tag, an dem der Geruch des Grüngutplatzes nicht wahrzunehmen war und immer noch ist. Diese Situation ist nicht länger hinnehmbar und es muss unverzüglich eine Besserung für unsere Bürgerinnen und Bürger eintreten”, fordert sie.

Nach Ansicht des Abfallwirtschaftsbetriebs soll das Problem in Kürze nun endgültig behoben sein. Der AWB sagte der Gemeinde bei einem Vor-Ort-Termin zu, das komplette Material abfahren zu lassen. Gestern hat der Abtransport der stinkenden Haufen begonnen. Die Aktion werde voraussichtlich Mitte kommender Woche abgeschlossen, sein, heißt es vom AWB. In dieser Zeit könne es allerdings nochmals zu stärkeren Geruchsproblemen kommen.