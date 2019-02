Planungsfehler Ärger um eine Laterne ohne Strom

Wangen / Werner Schmidt

Die Emotionen im Gemeinderat von Wangen waren in der vergangenen Sitzung kurz vor dem Siedepunkt. Man kann sagen: Die Kommunalpolitiker schlugen unisono mit der Zunge auf den Tisch. Und das alles wegen einer einzigen Straßenlaterne.

Aber die beleuchtete einst das Buswartehäuschen an der Kirchstraße Ecke Uhlandstraße in Oberwälden. Jetzt steht sie da in der Gegend umher, ist ohne Strom und das Bushäuschen dämmert im Dunkeln vor sich hin. Um die Wogen nicht zu hoch steigen zu lassen, hatte die Verwaltung eine Lösung in petto: „Eine Lampe mit Solarzelle“, schlug Bürgermeister Troy Dutta vor.

Der Unmut der Gemeinderäte fokussierte sich auf die Planer: „Wieso muss es dem Gemeinderat auffallen, dass dort ein Mast ohne Lampe steht?“ fragte Maik Schäfer. Und auch Benjamin Christian hielt nicht hinterm Berg: „Wir zahlen den Planern jedes Mal einen Haufen Geld.“

Mit dem Hinweis, dass die Planung ja im Gemeinderat vorgestellt und dieser auch zugestimmt habe, versuchte Troy Dutta die Wogen zu glätten, schaffte das aber nicht vollständig. Man habe ja gar nicht den Einblick in jedes Detail der Planung. Man entscheide um das Ganze, hieß es aus dem Gremium. Einzelne Kommunalpolitiker rieten dem Bürgermeister, das Honorar der Planer zu kürzen und sich auch nach einem alternativen Ingenieurbüro umzusehen.

In der Zwischenzeit allerdings recherchierte der Bürgermeister, dass das Planungsbüro mit der Lampe gar nichts zu tun hat. Vielmehr sei die Beleuchtung in der Verantwortung der EnBW. Bei dem angesprochenen Laternenmasten handele es sich um einen neuen, der aber nicht angeschlossen sei: „Ich versuche zu klären, was da passiert ist“, sagte der Bürgermeister der NWZ.

Im Zuge der Erschließung des Baugebiets Breite in Oberwälden waren die Lichtmasten entlang der Straße versetzt worden: „Es ist bedauerlich, dass die Bushaltestelle unbeleuchtet ist“, erklärte der Bürgermeister in der Gemeinderatssitzung. Er will jetzt aber auch prüfen, ob es eine DIN Norm gibt, die die minimale Beleuchtung eines Buswartehäuschens regelt, ist bisher aber nicht fündig geworden.