Etat Ära der Großprojekte beginnt

Böhmenkirch / Von Thomas Hehn

Wir haben 2019 viel vor.“ Es klang fast ein schon wenig untertrieben, als Böhmenkirchs Bürgermeister Matthias Nägele jetzt Gemeinde- und Ortschaftsräten den Haushaltplan für 2019 vorstellte. Mit Investitionen in Höhe von knapp 6,1 Millionen Euro gibt die Gemeinde im kommenden Jahr so viel Geld aus für Projekte wie schon lange nicht mehr: Schwerpunkte bilden der Bau des neuen Feuerwehrmagazins und der Kauf eines neuen Löschfahrzeuges, zwei Baugebiete in Böhmenkirch und Steinenkirch sowie ein Gewerbegebiet in Schnittlingen (siehe Infokasten). Auch der Ausbau der Kinderbetreuung im (angemieteten) neuen Container-Kindergarten am Hungerberg kostet Geld.

Ohne Zuschüsse geht nichts

Das die Gemeinde nicht hat - zumindest nicht ganz. Obwohl das laufende Haushaltsjahr vor allem dank der wieder höheren Gewerbesteuereinnahmen (2,7 Millionen, geplant waren 2,0 Millionen) besser lief als erwartet, kann die Kommune das große Investitionsprogramm nicht ohne Kredite und Zuschüsse stemmen. Eine Neuverschuldung in Höhe von 1,7 Millionen Euro ist allein in diesem Jahr geplant. Darüber hinaus rechnet die Verwaltung mit 1,7 Millionen Euro an Zuschüssen. Fließen die nicht, „können wir die Maßnahmen nicht so umsetzen wie geplant“, warnte der Bürgermeister schon am Mittwoch. Ein weiteres Fragezeichen bildet die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung: „Ich hoffe, dass die gute Konjunktur weiter anhält“, verwies Nägele auf die sich durch die weltweiten Handelskonflikte inzwischen deutlich eintrübenden Aussichten.

Dass die ehemals gut situierte Kommune inzwischen wie viele andere am Tropf des Finanzausgleichs des Landes hängt, zeigen die wichtigsten Einnahmequellen: An erster Stelle steht der Anteil an der Einkommensteuer mit 3,74 Millionen, die schon längst die Gewerbesteuer (einst das Aushängeschild der Gemeinde) abgehängt hat. Bis 2008 konnte der Kämmerer noch mit fünf bis sechs Millionen Euro Gewerbesteuer jährlich rechnen. Inzwischen muss man auf der Alb im Schnitt mit rund zwei Millionen zufrieden sein. Bereits an dritter Stelle rangieren die Schlüsselzuweisungen aus mangelnder Steuerkraft mit rund 1,6 Millionen Euro. „Wir gelten weiterhin als steuerschwache Gemeinde“, warnte der Bürgermeister.

Bei den Ausgaben stehen die Personalkosten ganz oben. Sie werden im kommenden Jahr um 238 000 Euro auf den neuen Rekordwert von 3,04 Millionen Euro steigen. Neben den üblichen Tariferhöhungen schlagen hier die vier zusätzlichen Erzieherinnen zu Buche, die man für die neue Kindergarten- und Krippengruppe am Hungerberg benötigt. Weitere Brocken bilden Kreisumlage (2,59 Mio), Finanzausgleichsumlage (1,75 Mio) sowie die Betriebskostenzuschüsse für die katholischen Kindergärten (708 000 Euro).

Wegen der im neuen Haushaltsrecht vorgeschriebenen Abschreibungen wird es Böhmenkirch auch 2019 nicht gelingen, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Unterm Strich steht ein Minus von 475 900 Euro. Die Investitionen mit eingerechnet, muss die Kommune erneut Kredite in Höhe von 1,7 Millionen Euro aufnehmen. Damit steigt die Verschuldung im Kernhaushalt auf 3,25 Mio Euro, mit Eigenbetrieben für Wasser und Abwasser beträgt sie sogar 10,21 Millionen Euro.

Und das wird nicht das Ende der Fahnenstange sein. Schließlich warten in den Folgejahren mit dem neuen Kinderhaus (5 Mio), der Vollendung des Feuerwehrmagazins (2 Mio) und dem neuen Bauhof (1,7 Mio) weitere Herausforderungen. Böhmenkirch steht in der Tat vor einer Ära der Großprojekte.